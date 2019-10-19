Московское «Динамо» на выезде одолело «Куньлунь»

Московскоев матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыгралосо счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

Счет на 8-й минуте встречи открыл Вадим Шипачев, забросив свою 200-ю шайбу в КХЛ. Форвард хозяев Адам Кракнелл сравнял результат. Победу «Динамо» вырвало в последней двадцатиминутке. На 44-й минуте отличился Вячеслав Кулемин.

«Динамо» набрало 23 очка и поднялось на четвертое место в Западной конференции. В активе «Куньлуня» 16 очков и последнее 12-е место в Восточной конференции.

Следующим соперником москвичей станет «Амур», «Куньлунь» сразится с «Сочи». Обе встречи пройдут 21 октября.