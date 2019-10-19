Московское «Динамо» на выезде одолело «Куньлунь»

Фрагмент матча
ХК «Динамо»
Счет на 8-й минуте встречи открыл Вадим Шипачев, забросив свою 200-ю шайбу в КХЛ. Форвард хозяев Адам Кракнелл сравнял результат. Победу «Динамо» вырвало в последней двадцатиминутке. На 44-й минуте отличился Вячеслав Кулемин.
«Динамо» набрало 23 очка и поднялось на четвертое место в Западной конференции. В активе «Куньлуня» 16 очков и последнее 12-е место в Восточной конференции.
Следующим соперником москвичей станет «Амур», «Куньлунь» сразится с «Сочи». Обе встречи пройдут 21 октября.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Московское «Динамо» в Пекине обыграло «Куньлунь»
Голы: Шипачев — 7 (бол., Тарасов), 7:36 — 0:1. Крэкнелл — 3 (бол., Фрэм), 14:57 — 1:1. Кулемин — 7 (Игумнов), 44:14 — 1:2Вратари: Грубец (58:07) — ЕременкоШтраф: 20-6Броски: 36 (9+9+18) — 25 (13+9+3)