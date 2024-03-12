«Нью-Йорк Рейнджерс»
Турнирное положение: Перед началом сезона в «Нью-Йорк Рейнджерс» верили даже те, кто не сильно любит этот клуб. Сейчас клуб Лавиолетта размещается на третьей строчке в турнирной таблице Востока.
Последние матчи: В последних поединках у «синерубашечников» не получается демонстрировать свой привычный хоккей, поскольку за три последних поединка одержана всего лишь одна победа.
Травмированные игроки: На данный момент своему клубу не могут помочь Труба, Уилер и Хитил. Каждый и троих игроков по-своему ценен для клуба.
Общий тонус клуба: В матче против неуступчивых «дьяволов» придется очень сильно постараться, победить, поскольку соперник бьется за плей-офф.
«Нью-Джерси»
Турнирное положение: Содержательным хоккей клуба из Ньюарка назвать нельзя, но «Нью-Джерси» старается биться за победу в каждом поединке. Другое дело, что плей-офф отдаляется от клуба Раффа все дальше и дальше.
Последние матчи: За пять последних поединков его коллектив смог выиграть всего лишь раз, и это случилось в поединке против «Сент-Луиса» (4:1).
Травмированные игроки: Сейчас своему клубу не могут помочь Бастиан, Маклеод, Фут и Хэмилтон. Потери не критические, но клуб все равно проигрывает практически все, что можно.
Общий тонус клуба: В игре против «Рейнджерс» у гостей шансов на успех практически минимум, поскольку они держать удар совсем не имеют.
Статистика для ставок
- «Рейнджерс» за восемь последних домашних поединков проиграли всего лишь раз
- «Нью-Джерси» выиграл три из последних четырех противостояний
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.06, на ничью — 4.63, на гостей — 3.19.
Прогноз: У хозяев больше шансов на успех.
- 1.94Амур — Металлург Мг: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 1.78Бостон — Сент-Луис: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Результативный хоккей поклонникам хоккея обеспечен.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.06.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.60.