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    «Дьяволы» потерпят очередное поражение?

    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси». Ставка (к. 2.06), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 12 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси»
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    «Нью-Джерси»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 12 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Нью-Йорк Рейнджерс»

    Турнирное положение: Перед началом сезона в «Нью-Йорк Рейнджерс» верили даже те, кто не сильно любит этот клуб. Сейчас клуб Лавиолетта размещается на третьей строчке в турнирной таблице Востока.

    Последние матчи: В последних поединках у «синерубашечников» не получается демонстрировать свой привычный хоккей, поскольку за три последних поединка одержана всего лишь одна победа.

    Травмированные игроки: На данный момент своему клубу не могут помочь Труба, Уилер и Хитил. Каждый и троих игроков по-своему ценен для клуба.

    Общий тонус клуба: В матче против неуступчивых «дьяволов» придется очень сильно постараться, победить, поскольку соперник бьется за плей-офф.

    «Нью-Джерси»

    Турнирное положение: Содержательным хоккей клуба из Ньюарка назвать нельзя, но «Нью-Джерси» старается биться за победу в каждом поединке. Другое дело, что плей-офф отдаляется от клуба Раффа все дальше и дальше.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: За пять последних поединков его коллектив смог выиграть всего лишь раз, и это случилось в поединке против «Сент-Луиса» (4:1).

    Травмированные игроки: Сейчас своему клубу не могут помочь Бастиан, Маклеод, Фут и Хэмилтон. Потери не критические, но клуб все равно проигрывает практически все, что можно.

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    Общий тонус клуба: В игре против «Рейнджерс» у гостей шансов на успех практически минимум, поскольку они держать удар совсем не имеют.

    Статистика для ставок

    • «Рейнджерс» за восемь последних домашних поединков проиграли всего лишь раз

    • «Нью-Джерси» выиграл три из последних четырех противостояний

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.06, на ничью — 4.63, на гостей — 3.19.

    Прогноз: У хозяев больше шансов на успех.

    Альтернативный прогноз: Результативный хоккей поклонникам хоккея обеспечен.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.06.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.60.

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    Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси» с коэффициентом 2.06. Дата матча: 12.03.2024. Прогнозы на хоккей. «Дьяволы» потерпят очередное поражение?
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