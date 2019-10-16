«Спартак» дома проиграл «Сибири»

За победителей отличились Евгений Чесалин (41:51) и Александр Шаров (51:17).
Единственную шайбу в составе красно-белых провел Артем Федоров (22:44).
«Спартак» с 12 поражениями занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ. «Сибирь» с девятью победами поднялась на пятую строчку в турнирной таблице Востока.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
Голы: Федоров — 4, 22:44 — 1:0. Чесалин — 2 (Комаров), 41:51 — 1:1. Шаров — 4 (Йокипакка), 51:17 — 1:2Вратари: Гудачек (58:35) — КрасиковБроски: 30 (12+14+4) — 26 (6+10+10)Штраф: 4 — 8