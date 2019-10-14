«Адмирал» в овертайме победил «Барыс»

Единственную шайбу на 25-й секунде овертайма забросил Маркус Люнг.
Казахстанская команда заработала одно очко и сравнялась по данному показателю с «Авангардом» (по 23), но благодаря большему количеству побед в основное время «Барыс» возглавил дивизион Чернышева и автоматически занял вторую строчку Восточной конференции.
«Адмирал» с 22 очками идет на пятом месте Востока. В следующей встрече «Барыс» примет на домашней арене «Динамо Рига», а «Адмирал» встретится с «Локомотивом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Нур-Султан) — «Адмирал» (Владивосток) — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Юнг — 4 (Бакош), 60:24 — 0:1Вратари: Паскуале — ОлкинуораБроски: 45 (13+17+15+0) — 18 (10+2+5+1)Штраф: 8 — 8