ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месут ОзилТрансферный дайджест. 8-14 октября
  • 18:46
    • Тедеско: У «Спартака» и «Шальке» много параллелей
  • 18:39
    • «Спартак» официально представил Тедеско в качестве нового наставника
  • 15:14
    • Журналист: Уверен, что у Тедеско и его нового клуба всё будет хорошо
  • 08:49
    • Тедеско отправился на первую тренировку «Спартака»
  • 13:56
    • Хеведес после повреждения тренируется в общей группе
    Все новости спорта

    «Адмирал» в овертайме победил «Барыс»

    КХЛ Адмирал Барыс
    В матче регулярного чемпионата КХЛ казахстанский «Барыс» на своем льду уступил владивостокскому «Адмиралу» — 0:1 ОТ.

    «Адмирал»
    «Адмирал»

    Единственную шайбу на 25-й секунде овертайма забросил Маркус Люнг.

    Казахстанская команда заработала одно очко и сравнялась по данному показателю с «Авангардом» (по 23), но благодаря большему количеству побед в основное время «Барыс» возглавил дивизион Чернышева и автоматически занял вторую строчку Восточной конференции.

    «Адмирал» с 22 очками идет на пятом месте Востока. В следующей встрече «Барыс» примет на домашней арене «Динамо Рига», а «Адмирал» встретится с «Локомотивом».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Адмирал» (Владивосток) — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
    Гол: Юнг — 4 (Бакош), 60:24 — 0:1Вратари: Паскуале — ОлкинуораБроски: 45 (13+17+15+0) — 18 (10+2+5+1)Штраф: 8 — 8
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Чудо-гол! Пушка «Авангарда» пробила чемпиона
  • 02/09/2019 в 14:00
    •
  • Прогноз
  • «Авангард» — СКА
  • 1.66
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Хватит ли у Чехии сил после победы над Англией?
  • Чехия — Северная Ирландия. Прогноз и ставки
  • 4.20
    •
  • Нанесет ли Португалия первое поражение Украине в отборе на Евро-2020?
  • Украина — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Англия реабилитируется после поражения от чехов
  • Болгария — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Тристан Джерри Хоккей НХЛ. Семь шайб от «Питтсбурга», поражение «Лос-Анджелеса», «-2» КовальчукаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 14 октября 08:250
  • 16:34
    • Де Лигт: У меня меньше уверенности в собственных силах, чем в прошлом году
  • 16:04
    • ЦСКА разгромил «Коломну» в товарищеском поединке
  • 15:01
    • Алисон и Салах готовы к матчу с МЮ
    Марио Манджукич Футбол Трансферные цели на январь. «Юнайтед» нужны Соболев, Манджукич и Дембеле«Красные дьяволы» усилят состав ближайшей зимой, чтобы улучшить турнирное положение Вчера в 14:580
  • Экспресс дня

  • Франция возьмет реванш у Турции на «Стад де Франс»
  • 4.63
    •
  • 20:21
    • «Адмирал» в овертайме победил «Барыс»
  • 15:48
    • Далич: Модрич получил мышечный ушиб
  • 14:53
    • Пост главного тренера «Лиона» займет Руди Гарсия
    Уле Гуннар Сульшер Футбол Сульшер висит на волоске. Кто может его заменить?Основные претенденты на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» 12/10/2019 в 23:230
  • 10:04
    • КХЛ планирует провести матч под открытым небом в горах Казахстана
  • 09:03
    • «Торпедо» примет решение по поводу участия в РПЛ в конце сезона
  • 20:56
    • Сборная России разгромила Кипр и вышла на Евро-2020
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие