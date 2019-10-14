«Адмирал» в овертайме победил «Барыс»

В матче регулярного чемпионата КХЛ казахстанскийна своем льду уступил владивостокскому— 0:1 ОТ.

Единственную шайбу на 25-й секунде овертайма забросил Маркус Люнг.

Казахстанская команда заработала одно очко и сравнялась по данному показателю с «Авангардом» (по 23), но благодаря большему количеству побед в основное время «Барыс» возглавил дивизион Чернышева и автоматически занял вторую строчку Восточной конференции.

«Адмирал» с 22 очками идет на пятом месте Востока. В следующей встрече «Барыс» примет на домашней арене «Динамо Рига», а «Адмирал» встретится с «Локомотивом».