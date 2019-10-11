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    НХЛ. Четыре очка Кучерова, дубль Овечкина, Радулов не реализовал два буллита

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 11 октября

    НХЛ Торонто Мэйпл Лифс Тампа-Бэй Лайтнинг Анахайм Дакс Питтсбург Пингвинз Эдмонтон Ойлерз Нью-Джерси Дэвилз Детройт Ред Уингз Монреаль Канадиенс Сент-Луис Блюз Оттава Сенаторз Виннипег Джетс Миннесота Уайлд Нэшвилл Предаторз Вашингтон Кэпиталз Калгари Флэймз Даллас Старз Колорадо Эвеланш Бостон Брюинз Аризона Койотс Вегас Голден Найтс
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    В регулярном чемпионате НХЛ 11 октября прошли 11 матчей.

    «Торонто» — «Тампа-Бэй» 3:7

    «Торонто» уступил на своем льду «Тампа-Бэй» со счетом 3:7 (3:4, 0:1, 0:2).

    Одним из главных героев встречи стал Никита Кучеров. Российский форвард «Тампы» забросил две шайбы и сделал две результативные передачи.

    Российский защитник «молний» Михаил Сергачев также отметился результативной передачей. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 25 бросков из 28.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торонто» — «Тампа-Бэй» — 3:7 (3:4, 0:1, 0:2)
    Голы: Пойнт — 1 (Стэмкос, Кучеров), 2:28 — 0:1. Юнссон — 1 (бол., Мэттьюс, Марнер), 4:19 — 1:1. Таварес — 1 (Холл, Капанен), 7:46 — 2:1. Кучеров — 2 (бол., Хедман, Чирелли), 11:24 — 2:2. Шаттенкирк — 3 (Джонсон), 12:45 — 2:3. Мэттьюс — 6 (Маззин, Нюландер), 17:56 — 3:3. Стэмкос — 3 (бол., Чирелли, Пойнт), 19:17 — 3:4. Пойнт — 2 (Кучеров, Стэмкос), 30:46 — 3:5. Палат — 2 (Чирелли, Сергачев), 43:56 — 3:6. Кучеров — 3 (Стэмкос), 46:57 — 3:7Вратари: Андерсен (Хатчинсон, 46:57) — ВасилевскийШтраф: 6-4Броски: 28 (13+11+4) — 33 (14+10+9)

    «Торонто» — «Тампа-Бэй» 3:7

    «Питтсбург» — «Анахайм» 2:1

    «Питтсбург» дома победил «Анахайм» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). У Сидни Кросби гол и результативная передача. Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин участие в матче не принимал из-за травмы.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Анахайм» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Кросби — 2 (бол., Летанг, Шульц), 22:57 — 1:0. Каше — 1 (Ритчи, Гюле), 23:27 — 1:1. Гюнтцель — 1 (Кросби, Симон), 47:24 — 2:1Вратари: Мюррей — Гибсон (58:05 — 58:27, 58:39 — 58:43, 58:57 — 59:53)Штраф: 21-17Броски: 28 (11+10+7) — 32 (8+12+12)

    «Питтсбург» — «Анахайм» 2:1

    «Нью-Джерси» — «Эдмонтон» 3:4 Б

    «Эдмонтон» в гостях в серии буллитов победил «Нью-Джерси» — 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

    В составе «Нью-Джерси» Никита Гусев отметился одной забитой шайбой. Для российского форварда это второй гол в сезоне.

    «Нью-Джерси» потерпел четвертое поражение кряду, у «нефтяников» — четыре победы подряд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Эдмонтон» — 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Палмиери — 2, 6:14 — 1:0. Драйзайтль — 2 (Нерс, Кассиан), 9:17 — 1:1. Гусев — 2 (Братт, Кэррик), 34:12 — 2:1. Нил — 7 (бол., Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид), 39:32 — 2:2. Сиверсон — 1 (Холл, Хишир), 55:35 — 3:2. Макдэвид — 3 (бол., Клефбом, Ньюджент-Хопкинс), 58:54 — 3:3Победный буллит: ДрайзайтльВратари: Блэквуд — Коскинен (58:31 — 58:54)Штраф: 6-4Броски: 31 (7+12+9+3) — 22 (5+11+4+2)

    «Нью-Джерси» — «Эдмонтон» 3:4 Б

    «Монреаль» — «Детройт» 2:4

    «Детройт» на выезде обыграл «Монреаль» — 4:2 (2:1, 1:1, 1:0).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Детройт» — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
    Голы: Хелм — 1 (Де ла Росе, Декейсер), 13:33 — 0:1. Армиа — 3 (Друэн, Дано), 19:07 — 1:1. Бертуцци — 3 (Ларкин, Декейсер), 19:37 — 1:2. Доми — 2 (бол., Татар, Питри), 24:34 — 2:2. Манта — 6 (бол., Чоловски, Хирозе), 35:38 — 2:3. Гленденинг — 2 (п.в., Филппула), 59:02 — 2:4Вратари: Прайс (58:02 — 59:02, 59:20) — БерньеШтраф: 4-6Броски: 35 (12+12+11) — 34 (15+11+8)

    «Монреаль» — «Детройт» 2:4

    «Оттава» — «Сент-Луис» 4:6

    «Сент-Луис» обыграл «Оттаву» на арене «Канадиен Тайр-центр» со счетом 6:4 (0:2, 2:1, 4:1).

    За «Оттаву» отличились Виталий Абрамов с передачи Никиты Зайцева и Артем Анисимов после паса Владислава Наместникова. В составе победителей результативной передачей отметился Иван Барбашев.

    Таким образом, «Оттава» потерпела третье поражение подряд. «Сент-Луис» в свою очередь продлил победную серию до трех игр.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Оттава» — «Сент-Луис» — 4:6 (2:0, 1:2, 1:4)
    Голы: Абрамов — 1 (Сабурин, Зайцев), 8:10 — 1:0. Анисимов — 1 (К. Браун, Наместников), 19:07 — 2:0. Перрон — 2 (бол., О`Райлли, Пьетранджело), 29:07 — 2:1. Сундквист — 2 (Стин, Барбашев), 31:32 — 2:2. Тирни — 1 (мен.), 37:49 — 3:2. Боумистер — 1 (О`Райлли, Парэйко), 41:38 — 3:3. Шенн — 3, 52:47 — 3:4. Дюклер — 1 (Райан, Бреннстрем), 54:12 — 4:4. Перрон — 3 (Бозак, О`Райлли), 54:54 — 4:5. О`Райлли — 1 (п.в., Бозак), 58:44 — 4:6Вратари: Нильссон (57:41 — 58:44) — АлленШтраф: 8-0Броски: 29 (8+12+9) — 37 (8+14+15)

    «Оттава» — «Сент-Луис» 4:6

    «Виннипег» — «Миннесота» 5:2

    «Виннипег» на своем льду разгромил «Миннесоту» — 4:2 (0:1, 2:0, 3:1).

    На счету российского защитника канадской команды Дмитрия Куликова «-1». Патрик Лайне набрал 4 (2+2) очка.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Миннесота» — 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)
    Голы: Хартман — 1, 13:08 — 0:1. Уилер — 3 (Шайфли, Лайне), 21:37 — 1:1. Лайне — 2 (Шайфли, Уилер), 29:10 — 2:1. Хант — 1 (Фолиньо, Эрикссон Эк), 43:09 — 2:2. Коннор — 2 (Лайне, Пионк), 48:47 — 3:2. Рословик — 2 (Моррисси, Копп), 49:15 — 4:2. Лайне — 3 (п.в.), 57:41 — 5:2Вратари: Хеллебайк — Дубник (57:16 — 57:41)Штраф: 6-6Броски: 32 (12+10+10) — 40 (16+15+9)

    «Виннипег» — «Миннесота» 5:2

    «Нэшвилл» — «Вашингтон» 6:5

    «Вашингтон» на выезде проиграл «Нэшвиллу» со счетом 5:6 (1:1, 3:1, 1:4).

    В составе проигравших дубль оформил Александр Овечкин. Оба гола россиянин забил в большинстве. Это позволило ему выйти на чистое 4-е место в истории лиги по количеству голов в большинстве.

    Игроки «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов отметились по результативной передаче.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нэшвилл» — «Вашингтон» — 6:5 (1:1, 1:3, 4:1)
    Голы: Эллер — 1 (Хэтэуэй, Карлсон), 9:17 — 0:1. Форсберг — 4 (Дюшен, Гранлунд), 10:39 — 1:1. Овечкин — 2 (бол., Карлсон, Кузнецов), 24:46 — 1:2. Джохансен — 1 (Арвидссон, Ярнкрок), 27:37 — 2:2. Уилсон — 1 (мен., Стивенсон), 32:28 — 2:3. Овечкин — 3 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 37:36 — 2:4. Джохансен — 2 (бол., Арвидссон, Йоси), 45:03 — 3:4. Дюшен — 1 (Форсберг, Гранлунд), 46:13 — 4:4. Оши — 3 (Орлов), 50:09 — 4:5. Бонино — 1 (Сиссонс, Уотсон), 54:52 — 5:5. Экхольм — 2 (Ярнкрок), 55:20 — 6:5Вратари: Ринне — Холтби (58:14 — 58:15, 58:29)Штраф: 8-8Броски: 38 (13+9+16) — 26 (9+7+10)

    «Нэшвилл» — «Вашингтон» 6:5

    «Чикаго» — «Сан-Хосе» 4:5

    «Сан-Хосе» обыграл в гостях «Чикаго» со счетом 5:4 (2:2, 2:2, 1:0).

    В оставе победителей дубль оформил Патрик Марло, также по 2 очка набрали защитник Брент Бернс (1+1) и нападающий Дилан Гэмбрелл (0+2).

    Для «Шаркс» эта победа стала первой в сезоне после четырех поражений на старте. «Блэкхокс» проиграли оба своих матча в новом регулярном чемпионате.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Сан-Хосе» — 4:5 (2:2, 2:2, 0:1)
    Голы: Кубалик — 1 (Саад), 5:07 — 1:0. Лабанк — 1 (бол., Кейн, Кутюр), 11:30 — 1:1. Шоу — 1 (Мяяття, Стром), 13:22 — 2:1. Марло — 1 (бол., Э. Карлссон, Гэмбрелл), 19:43 — 2:2. Шоу — 2 (Дебринкэт), 29:27 — 3:2. Бернс — 2 (Гэмбрелл), 30:00 — 3:3. Стром — 1 (Кейн, Густафссон), 32:14 — 4:3. Марло — 2 (Майер, Бернс), 37:46 — 4:4. Гудроу — 2 (Торнтон, М. Карлссон), 44:47 — 4:5Вратари: Кроуфорд (58:31) — ДеллШтраф: 6-4Броски: 30 (15+7+8) — 34 (11+12+11)

    «Чикаго» — «Сан-Хосе» 4:5

    «Даллас» — «Калгари» 2:3 Б

    «Даллас» в домашнем матче проиграл в серии буллитов «Калгари» — 2:3 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1).

    В овертайме нападающий «звезд» Александр Радулов не реализовал буллит. Также на его счету нереализованный буллит в послематчевой серии.

    «Калгари» добыл вторую победу в четырех матчах. «Даллас» потерпел четвертое поражение в пяти играх.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Калгари» — 2:3 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Л'Эсперанс — 1 (Хенли, Факса), 36:39 — 1:0. Бенн — 1 (бол., Хинтс, Клингберг), 40:09 — 2:0. Линдхольм — 2 (бол., Джиордано), 42:49 — 2:1. Хэнифин — 2 (Баклунд, Ткачак), 45:32 — 2:2Нереализованные буллиты: Радулов (Даллас Старз), 64:39 (Вратарь)Победный буллит: ГодроВратари: Бишоп — РиттихШтраф: 6-10Броски: 36 (9+16+7+4) — 29 (9+9+8+3)

    «Даллас» — «Калгари» 2:3 Б

    «Колорадо» — «Бостон» 4:2

    «Колорадо» в домашнем матче обыграл «Бостон» — 4:2 (1:2, 1:0, 2:0).

    У победителей 2 (1+1) очка набрал Габриэль Ландеског, у проигравших аналогичные показатели (1+1) у Давида Пастрняка.

    «Колорадо» добыл третью победу в трех матчах на старте сезона. «Бостон» потерпел первое поражение в регулярном чемпионате после трех побед кряду.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Бостон» — 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)
    Голы: Пастрняк — 2 (Маршан, Крейчи), 7:58 — 0:1. Хара — 1 (Пастрняк, Бержерон), 15:34 — 0:2. Маккиннон — 1 (бол., Ландескуг, Макар), 19:05 — 1:2. Белльмар — 2 (Колверт), 29:43 — 2:2. Бураковски — 1, 52:54 — 3:2. Ландескуг — 2 (п.в., Рантанен, Маккиннон), 58:59 — 4:2Вратари: Грубауэр — Галак (58:10 — 58:59, 59:16)Штраф: 2-4Броски: 36 (13+11+12) — 41 (15+14+12)

    «Колорадо» — «Бостон» 4:2

    «Аризона» — «Вегас» 4:1

    «Аризона» на своем льду обыграла «Вегас» со счетом 4:1 (2:1, 2:0, 0:0).

    Дубль в составе победителей оформил Конор Гарлэнд. Карл Седерберг также набрал 2 (0+2) очка.

    «Аризона» после двух поражений на старте сезона добыла первую победу. «Вегас» потерпел второе поражение в четырех играх.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Аризона» — «Вегас» — 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)
    Голы: Гарлэнд — 1 (Седерберг), 8:00 — 1:0. Шмолц — 1 (Дворак, Хейтон), 19:21 — 2:0. Теодор — 1 (Макнэбб, Гласс), 19:55 — 2:1. Гарлэнд — 2, 22:03 — 3:1. Яльмарссон — 1 (Келлер, Седерберг), 38:28 — 4:1Вратари: Кюмпер — Суббан (Флери, 20:00)Штраф: 8-4Броски: 29 (14+10+5) — 37 (15+10+12)
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