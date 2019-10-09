«Северсталь» на своем льду обыграла «Спартак»

«Северсталь»
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В составе победителей отличились Сергей Монахов (11:28), Владислав Провольнев (38:00) и Герман Грачев (46:00).
За проигравших шайбы забрасывали Артем Федоров (53:02) и Яков Рылов (59:40).
«Спартак» потерпел десятое поражение в 17 матчах. Красно-белые занимают шестое место на Западе КХЛ.
«Северсталь» с семью победами поднялась на девятое место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Спартак» (Москва) — 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
Голы: Монахов — 1 (Якимов, Хабаров), 11:28 — 1:0. Провольнев — 2 (Вовченко), 38:00 — 2:0. Грачев — 1 (Захарчук, Сизов), 46:00 — 3:0. Федоров — 3 (Рылов, Лещенко), 53:02 — 3:1. Рылов — 4, 59:40 — 3:2Вратари: Подъяпольский — Гудачек (Беспалов, 46:10, 58:57 — 59:40, 59:46)Броски: 20 (7+8+5) — 34 (12+8+14)Штраф: 8 — 4