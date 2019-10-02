«Авангард» забросил семь шайб рижскому «Динамо»

«Авангард»
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По две шайбы в этой встрече забросили Свен Андригетто и Сергей Шумаков. Еще по разу отличились Максим Чудинов, Никита Щербак и Кирилл Семёнов.
По три передачи на счету Тэйлора Бека и Вячеслава Войнова.
«Авангард» с восемью победами занимает второе место на Востоке КХЛ.
Рижское «Динамо» с девятью поражениями замыкает турнирную таблицу на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Авангард» (Омск) — 0:7 (0:2, 0:3, 0:2)
Голы: Чудинов — 3 (Андригетто, Семенов), 12:11 — 0:1. Андригетто — 3 (бол., Бек, Войнов), 19:22 — 0:2. Шумаков — 6 (Бек, Клинкхаммер), 22:26 — 0:3. Андригетто — 4 (бол., Войнов, Клинкхаммер), 24:57 — 0:4. Щербак — 1 (Войнов), 36:32 — 0:5. Шумаков — 7 (бол., Бек), 53:26 — 0:6. Семенов — 3 (бол., Щербак), 53:58 — 0:7Вратари: Салак — БобковБроски: 22 (8+6+8) — 33 (13+10+10)Штраф: 8 — 2