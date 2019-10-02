«Авангард» забросил семь шайб рижскому «Динамо»

Рижскоев домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ крупно проиграло— 0:7 (0:2, 0:3, 0:2).

По две шайбы в этой встрече забросили Свен Андригетто и Сергей Шумаков. Еще по разу отличились Максим Чудинов, Никита Щербак и Кирилл Семёнов.

По три передачи на счету Тэйлора Бека и Вячеслава Войнова.

«Авангард» с восемью победами занимает второе место на Востоке КХЛ.

Рижское «Динамо» с девятью поражениями замыкает турнирную таблицу на Западе.