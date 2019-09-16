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    «Ак Барс» в Казани обыграл «Северсталь»

    КХЛ Ак Барс Северсталь
    Казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал домашнюю победу над «Северсталью» — 4:3 (1:1, 2:0, 1:2).

    «Ак Барс»
    «Ак Барс»

    В составе победителей отличились Игорь Ожиганов (17:47), Артем Галимов (22:16), Патрис Кормье (30:50) и Станислав Галиев (48:46).

    За проигравших шайбы забросил Адам Лишка (4:21), Даниил Вовченко (46:04) и Вадим Кудако (56:36).

    Казанцы одержали четвертую победу в пяти матчах. 19 сентября они сыграют дома с «Нефтехимиком».

    Череповчане потерпели пятое поражение в семи встречах. 18 сентября им предстоит встреча с «Витязем» в Подольске.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Северсталь» (Череповец) — 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)
    Голы: Лишка — 2 (Монахов), 4:21 — 0:1. Ожиганов — 1 (Фрэттин), 17:47 — 1:1. Ар. Галимов — 1 (Яруллин, Петров), 22:16 — 2:1. Кормье — 2 (бол., Азеведо, Викстранд), 30:50 — 3:1. Вовченко — 4 (Кодола, Хохлов), 46:04 — 3:2. Галиев — 2 (мен., Ткачев), 48:46 — 4:2. Кудако — 2 (Вовченко, Гераськин), 56:36 — 4:3Вратари: Рейдеборн — Хакимов (45:26 — 46:04, 58:00 — 58:55, 59:05)Броски: 33 (10+14+9) — 18 (4+4+10)Штраф: 8 — 6
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