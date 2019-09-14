«Салават Юлаев» и «Трактор» одержали победы в матчах КХЛ

обыгралв матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча в Уфе завершилась со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) в пользу хозяев.

У победителей шайбы забросили Тему Хартикайнен (9-я минута), Илья Баранов (20) и Никита Сошников (51). У гостей отличились Антон Лазарев (12) и Игорь Руденков (30).

«Амур» потерпел шестое поражение в шести проведенных матчах на старте нового сезона.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» (Уфа) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) Голы: Хартикайнен — 3 (Панин, Умарк), 8:04 — 1:0. Лазарев — 1 (мен., Йордан), 11:02 — 1:1. Баранов — 1 (Умарк, Маннинен), 19:59 — 2:1. Руденков — 3 (бол., Т. Зогорна, Витасек), 29:47 — 2:2. Сошников — 4 (Коледов), 50:02 — 3:2Вратари: Метсола — Аликин (59:25)Штраф: 10-10Броски: 27 (13+7+7) — 33 (9+11+13)

В другом матче дня челябинский «Трактор» нанес гостевое поражение пекинскому «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

В составе гостей шайбы забросили Эндрю Кейлоф (19-я минута) и Ессе Виртанен (38), у проигравших отличился Спенсер Фу (60).