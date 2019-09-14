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    «Салават Юлаев» и «Трактор» одержали победы в матчах КХЛ

    КХЛ Салават Юлаев Амур Трактор Куньлунь Ред Стар
    «Салават Юлаев» обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Салават Юлаев» и «Трактор» одержали победы в матчах КХЛ
    «Салават Юлаев» и «Трактор» одержали победы в матчах КХЛ

    Встреча в Уфе завершилась со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) в пользу хозяев.

    У победителей шайбы забросили Тему Хартикайнен (9-я минута), Илья Баранов (20) и Никита Сошников (51). У гостей отличились Антон Лазарев (12) и Игорь Руденков (30).

    «Амур» потерпел шестое поражение в шести проведенных матчах на старте нового сезона.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
    Голы: Хартикайнен — 3 (Панин, Умарк), 8:04 — 1:0. Лазарев — 1 (мен., Йордан), 11:02 — 1:1. Баранов — 1 (Умарк, Маннинен), 19:59 — 2:1. Руденков — 3 (бол., Т. Зогорна, Витасек), 29:47 — 2:2. Сошников — 4 (Коледов), 50:02 — 3:2Вратари: Метсола — Аликин (59:25)Штраф: 10-10Броски: 27 (13+7+7) — 33 (9+11+13)

    В другом матче дня челябинский «Трактор» нанес гостевое поражение пекинскому «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

    В составе гостей шайбы забросили Эндрю Кейлоф (19-я минута) и Ессе Виртанен (38), у проигравших отличился Спенсер Фу (60).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
    Голы: Кейлоф — 2 (Гика, Седлак), 18:02 — 0:1. Виртанен — 1 (Гика, Терещенко), 37:10 — 0:2. Фу — 1 (Крэкнелл, Вольски), 59:42 — 1:2Вратари: Смит (58:49 — 59:50) — ДемченкоШтраф: 14-2Броски: 36 (8+11+17) — 18 (7+4+7)
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