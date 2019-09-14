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    «Нефтехимик» проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ

    КХЛ Нефтехимик Автомобилист
    «Нефтехимик» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Автомобилисту» со счетом 3:5 (1:2, 2:1, 0:2).

    ХК «Автомобилист»
    ХК «Автомобилист»

    В составе победителей дубль на свой счет записал форвард Найджел Доус. У «Нефтехимика» хет-трик оформил нападающий Рафаэль Бикмуллин.

    «Автомобилист» одержал шестую победу на старте сезона и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Нефтехимик» с 7 очками идет четвертым на «Востоке».

    В следующем матче 17 сентября «Автомобилист» дома сыграет с омским «Авангардом», «Нефетихимик» в тот же день в гостях встретится с нижегородским «Торпедо».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)
    Голы: Бикмуллин — 2 (Шарипзянов, Грошев), 3:54 — 1:0. Обидин — 2 (Кучерявенко, Мозер), 6:36 — 1:1. Доус — 4 (Мэйсек), 19:39 — 1:2. Бикмуллин — 3 (бол., Захарчук), 28:12 — 2:2. Бикмуллин — 4 (Сергеев, Хафизов), 30:44 — 3:2. Плэтт — 1 (Секстон, Холланд), 34:14 — 3:3. Мозер — 2 (Кучерявенко, Обидин), 44:32 — 3:4. Доус — 5 (бол.), 55:47 — 3:5Вратари: Барулин (58:01) — ФоминШтраф: 8-16Броски: 24 (8+12+4) — 39 (10+15+14)
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