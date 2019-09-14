«Нефтехимик» проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ

на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ уступилсо счетом 3:5 (1:2, 2:1, 0:2).

В составе победителей дубль на свой счет записал форвард Найджел Доус. У «Нефтехимика» хет-трик оформил нападающий Рафаэль Бикмуллин.

«Автомобилист» одержал шестую победу на старте сезона и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Нефтехимик» с 7 очками идет четвертым на «Востоке».

В следующем матче 17 сентября «Автомобилист» дома сыграет с омским «Авангардом», «Нефетихимик» в тот же день в гостях встретится с нижегородским «Торпедо».