Кузнецова дисквалифицируют на три матча НХЛ

Евгений Кузнецов
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Напомним, что ранее Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Запрещенное вещество обнаружили в пробе российского хоккеиста, взятой 26 мая 2019 года на чемпионате мира в Словакии. Это отстранение не распространяется на НХЛ.
Кузнецов является двукратным чемпионом мира (2012, 2014), обладателем Кубка Стэнли 2018 года, а также чемпионом мира среди молодежных команд (2011). Отметим, что форварда лишили бронзовой медали ЧМ-2019. 0