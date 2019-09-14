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    Кузнецова дисквалифицируют на три матча НХЛ

    Вокруг хоккея НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов будет дисквалифицирован на три матча регулярного чемпионата НХЛ за употребление кокаина, утверждает Washington Post.

    Евгений Кузнецов
    Евгений Кузнецов

    Напомним, что ранее Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

    Запрещенное вещество обнаружили в пробе российского хоккеиста, взятой 26 мая 2019 года на чемпионате мира в Словакии. Это отстранение не распространяется на НХЛ.

    Кузнецов является двукратным чемпионом мира (2012, 2014), обладателем Кубка Стэнли 2018 года, а также чемпионом мира среди молодежных команд (2011). Отметим, что форварда лишили бронзовой медали ЧМ-2019. 0

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