Дубль Доуса помог «Автомобилисту» одолеть «Витязь»

«Автомобилист»
«Автомобилист»
В составе победителей шайбы на свой счет записали Найджел Доус (8-я и 51-я минуты) и Брукс Мацек (33).
За подмосковный клуб отличились Артем Швец-Роговой (11) и Павел Чернов (56).
В следующем матче «Автомобилист» на своем льду сыграет против СКА, а «Витязь» в гостях встретится с «Металлургом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Витязь» (Подольск) — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Голы: Доус — 1 (бол., Секстон, Бодров), 7:23 — 1:0. Швец-Роговой — 1 (бол., Ержабек, Макеев), 10:32 — 1:1. Мэйсек — 1 (Доус), 32:00 — 2:1. Доус — 2 (бол., Мэйсек, Василевский), 50:16 — 3:1. Чернов — 1 (бол., Евсеенков, Макеев), 55:20 — 3:2Вратари: Коварж — Ежов (58:07)Броски: 31 (16+10+5) — 37 (11+11+15)Штраф: 8 — 10