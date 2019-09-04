Дубль Доуса помог «Автомобилисту» одолеть «Витязь»

Екатеринбургскийодержал победу над подмосковным(3:2) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей шайбы на свой счет записали Найджел Доус (8-я и 51-я минуты) и Брукс Мацек (33).

За подмосковный клуб отличились Артем Швец-Роговой (11) и Павел Чернов (56).

В следующем матче «Автомобилист» на своем льду сыграет против СКА, а «Витязь» в гостях встретится с «Металлургом».