«Барыс» пропустил семь шайб от швейцарского «Лугано»

Астанинскийв товарищеском матче крупно уступилиз Швейцарии — 3:7.

После первой половины игры команда Андрея Скабелки уступала 1:7, но отыграла две шайбы.

У «Барыса» шайбы забросил Антон Сагадеев (25-я минута), Аркадий Шестаков (30) и Эрик Тангрэди (41).

Матч стал заключительным контрольным для «Барыса» в рамках турне по Швейцарии, в ходе которого команда из Нур-Султана выиграла у «Амбри-Пиотты», а затем проиграла «Цугу» и «Давосу».

3 сентября «Барыс» откроет новый сезон в КХЛ домашним матчем против «Адмирала».