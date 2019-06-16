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    «Лос-Анджелес» не планирует выкупать контракт Ковальчука

    Лос-Анджелес Кингз НХЛ
    «Лос-Анджелес» не планирует выкупать контракт российского нападающего Ильи Ковальчука, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Илья Ковальчук
    Илья Ковальчук

    Напомним, «Кингз» выкупили соглашение защитника Диона Фанюфа, но планируют этим ограничиться.

    Менеджмент «Лос-Анджелеса» раздумывает об обмене Ковальчука и готов удержать 1,5 миллиона из его зарплаты в 6,25 миллиона в год, но российский форвард никуда не собирается и контролирует ситуацию, имея в контракте пункт о запрете на любые действия менеджмента.

    15 июня открывается окно для выкупа контрактов, однако большая часть соглашения Ковальчука состоит из бонусов.

    Кроме того, контракты заключенные в 35 и более лет учитываются под потолком зарплат даже в случае выкупа. 0

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