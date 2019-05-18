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    ЧМ-2019: Италия забросила первую шайбу, но крупно уступила Норвегии

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Норвегии Сборная Италии
    Сборная Норвегии уверенно обыграла сборную Италии в рамках чемпионата мира-2019.

    Сборная Норвегии
    Сборная Норвегии

    Матч прошел в Братиславе и завершился победой норвежцев со счетом 7:1.

    В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александер Райшенберг, Матиас Треттенес, Микаэль Хага, Тобиас Линдстрем, Сондре Ольден, Мартин Реймарк и Стефан Эспеланн.

    У Италии первую шайбу на турнире забросил Анджело Мичелли.

    Норвегия набрала 6 очков и занимает в группе В шестое место. У Италии — 0 очков и последнее место.

    Чемпионат мира. Группа В
    Италия — Норвегия — 1:7 (0:1, 0:0, 1:6)
    Голы: Райхенберг — 2 (Лесунн, Мартинсен), 15:23 — 0:1. Треттенес — 2 (Улимб, Валькве Ольсен), 41:47 — 0:2. Мичели — 1 (Хельфер, Д. Костнер), 42:03 — 1:2. Хага — 1 (Валькве Ольсен, Бонсаксен), 43:55 — 1:3. Линдстрем — 3 (Мартинсен), 47:45 — 1:4. Улден — 2 (Холес, Улимб), 49:06 — 1:5. Реймарк — 1, 51:39 — 1:6. Эспеланд — 1 (бол., Булль, Хага), 59:08 — 1:7Вратари: Бернард — ХолмШтраф: 4-8Броски: 19 (6+5+8) — 35 (14+7+14)
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