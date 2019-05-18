ЧМ-2019: Италия забросила первую шайбу, но крупно уступила Норвегии

уверенно обыгралав рамках чемпионата мира-2019.

Матч прошел в Братиславе и завершился победой норвежцев со счетом 7:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александер Райшенберг, Матиас Треттенес, Микаэль Хага, Тобиас Линдстрем, Сондре Ольден, Мартин Реймарк и Стефан Эспеланн.

У Италии первую шайбу на турнире забросил Анджело Мичелли.

Норвегия набрала 6 очков и занимает в группе В шестое место. У Италии — 0 очков и последнее место.