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    Канада разгромила Германию на ЧМ-2019

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Германии Сборная Канады
    Сборная Канады обыграла сборную Германии на чемпионате мира-2019.

    Сборная Канады
    Сборная Канады

    Канадцы одержали победу со счетом 8:1 и нанесли немецкой сборной первое поражение на турнире.

    Хет-трик у победителей оформил Марк Стоун, дублем отметился Энтони Манта.

    Канада набрала 12 очков и поднялась на второе место в группе А. Германия, у которой также 12 очков, располагается на третьей строчке.

    Чемпионат мира. Группа А
    Канада — Германия — 8:1 (2:0, 2:1, 4:0)
    Голы: Шабо — 1 (бол., Маршессо, Стром), 2:01 — 1:0. Стоун — 3 (Сиверсон, Нерс), 16:43 — 2:0. Стоун — 4 (бол., Стром, Маршессо), 26:02 — 3:0. Элиз — 2 (бол., Айзеншмид, Зайденберг), 38:01 — 3:1. Стоун — 5 (Дюбуа), 38:49 — 4:1. Манта — 6, 43:01 — 5:1. Манта — 7 (Террис), 44:55 — 6:1. Райнхарт — 1 (Стром), 45:28 — 7:1. Чирелли — 3 (мен., Жозеф), 53:10 — 8:1Вратари: Мюррей — ТройтлеШтраф: 12 — 18Броски: 49 (13+17+19) — 16 (6+1+9)
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