Канада разгромила Германию на ЧМ-2019

обыгралана чемпионате мира-2019.

Канадцы одержали победу со счетом 8:1 и нанесли немецкой сборной первое поражение на турнире.

Хет-трик у победителей оформил Марк Стоун, дублем отметился Энтони Манта.

Канада набрала 12 очков и поднялась на второе место в группе А. Германия, у которой также 12 очков, располагается на третьей строчке.