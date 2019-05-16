Канада взяла верх над Францией на ЧМ-2019

Фрагмент матча
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В составе победителей дубль оформил форвард Энтони Манта, еще по разу отличились нападающие Энтони Чирелли и Марк Стоун, а также защитник Дарнелл Нерс.
За французов шайбы забросили игроки атаки Дамьен Флери и Антони Реш.
Канадцы, набрав 9 очков, поднялись на второе место в группе А. Франция, проиграв все четыре встречи на турнире, занимает седьмое место с 1 очком.
В следующем матче Канада встретится со сборной Германии, команда Франции сыграет со Словакией.
Чемпионат мира. Группа A
Канада — Франция — 5:2 (3:0, 0:1, 2:1)
Голы: Манта — 4 (бол., Теодор, Сиверсон), 8:19 — 1:0. Нерс — 1 (Маршессо, Дюбуа), 10:50 — 2:0. Чирелли — 2 (Кутюрье, Райнхарт), 16:15 — 3:0. Флери — 3 (бол., Шакиашвили, Гуттиг), 36:13 — 3:1. Реш — 2, 42:55 — 3:2. Манта — 5, 48:36 — 4:2. Стоун — 2 (Маршессо), 50:27 — 5:2Вратари: Харт — БюйссеБроски: 46 (16+16+14) — 23 (2+12+9)Штраф: 8 — 10