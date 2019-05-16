Канада взяла верх над Францией на ЧМ-2019

одержала победу над(5:2) в матче 4-го тура группового этапа чемпионата мира-2019, проходящего в Словакии.

В составе победителей дубль оформил форвард Энтони Манта, еще по разу отличились нападающие Энтони Чирелли и Марк Стоун, а также защитник Дарнелл Нерс.

За французов шайбы забросили игроки атаки Дамьен Флери и Антони Реш​.

Канадцы, набрав 9 очков, поднялись на второе место в группе А. Франция, проиграв все четыре встречи на турнире, занимает седьмое место с 1 очком.

В следующем матче Канада встретится со сборной Германии, команда Франции сыграет со Словакией.