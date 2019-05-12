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    Сборная Германии одержала вторую победу на ЧМ-2019

    Дания — Германия: счет матча 1:2, обзор голов

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Германии Сборная Дании
    Сборная Германии в матче группового этапа ЧМ-2019 по хоккею обыграла команду Дании — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).

    Хоккеисты сборной Германии
    Хоккеисты сборной Германии

    Точные броски в составе победителей нанесли Маттиас Плахта и Фредерик Тиффельс.

    У проигравших точным броском отметился Маттиас Бау.

    Чемпионат мира. Группа A
    Дания — Германия — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
    Голы: Плахта — 1 (бол., Драйзайтль, Айзеншмид), 30:27 — 0:1. Тиффельс — 1 (Кахун, Мауэр), 39:49 — 0:2. Бау-Хансен — 1 (Майер, Ларсен), 50:19 — 1:2Вратари: Дам (58:49) — НидербергерШтраф: 14 — 14Броски: 38 (6+14+18) — 26 (7+13+6)

    Для сборной Германии эта победа стала второй на турнире, на счету Дании одна победа и одно поражение. 0

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