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    Сборная Швеции назвала состав на ЧМ-2019

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Швеции
    Тренерский штаб сборной Швеции определился с составом на чемпионат мира-2019, который пройдет в Словакии.

    Хенрик Лундквист
    Хенрик Лундквист

    Вратари: Юнас Энрот («Эребрт»), Якуб Маркстрем («Ванкувер»), Хенрик Лундквист («Рейнджерс»);

    Защитники: Адам Ларссон («Эдмонтон»), Роберт Хег («Филадельфия»), Маттиас Экхольм («Нэшвилл»), Маркус Петтерссон («Питтсбург»), Лукас Бенгтссон («Линчепиг»), Оливер Экман-Ларссон («Аризона»), Филип Хольм («Торпедо»), Эрик Густафссон («Чикаго»);

    Нападающие: Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»), Йоаким Нюгард («Ферьестад»), Маркус Крюгер («Чикаго»), Луи Эрикссон («Ванкувер»), Элиас Линдхольм («Калгари»), Марио Кемпе («Аризона»), Оскар Линдблом («Филадельфия»), Элиас Петтерссон («Ванкувер»), Антон Ведин («Тимре»), Антон Ландер («Локомотив»), Йеспер Братт («Нью-Джерси»), Деннис Расмуссен («Металлург»), Патрик Хернквист («Питтсбург») и Вильям Нюландер («Торонто»).

    Напомним, ЧМ-2019 пройдет с 10 по 26 мая. Сборная Швеции будет соперником сборной России по групповому этапу. 0

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