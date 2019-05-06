Пять представителей КХЛ вошли в состав сборной Чехии на ЧМ

Стал известен состав сборнойна чемпионат мира в Словакии, информирует пресс-служба Чешского хоккейного союза.

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В него включены пять игроков, выступающих в КХЛ.

Вратари: Патрик Бартошак («Витковице»), Шимон Грубец («Тршинец»), Якуб Коварж («Автомобилист», КХЛ);

Защитники: Радко Гудас («Филадельфия», НХЛ), Филип Гронек («Детройт», НХЛ), Ян Коларж («Амур», КХЛ), Михал Моравчик («Пльзень»), Давид Мусил («Тршинец»), Ян Рутта («Тампа», НХЛ), Давид Скленичка («Лаваль Рокет», АХЛ), Петр Заморски («Маунтфилд»);

Нападающие: Михал Ржепик («Витязь», КХЛ), Робин Ганзл («Спартак», КХЛ), Томаш Загорна («Амур», КХЛ), Михал Фролик («Калгари», НХЛ), Филип Хытил («Рейнджерс», НХЛ), Дмитрий Яшкин, Якуб Врана (оба — «Вашингтон», НХЛ), Якуб Ворачек («Филадельфия», НХЛ), Доминик Кубалик («Амбри-Пиотта», Швейцария), Ян Коварж («Пльзень»), Ондржей Палат («Тампа», НХЛ), Доминик Симон («Питтсбург», НХЛ), Давид Томашек («Ювяскюля», Финляндия), Гинек Зогорна («Лахти», Финляндия).

Сборная Чехии в групповом турнире сыграет с командами Швеции (10 мая), Норвегии (11 мая), России (13 мая), Латвии (16 мая), Италии (17 мая), Австрии (19 мая) и Швейцарии (21 мая). 0