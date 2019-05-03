НХЛ. «Бостон» и «Колорадо» сравняли счет в сериях

«Коламбус» — «Бостон» — 1:4

В четвертом матче серии «Бостон» на выезде обыграл «Коламбус» и сравнял счет в серии — 2:2.

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него пятой в текущем плей-офф. Голкипер Сергей Бобровский отразил 42 из 46 бросков по своим воротам.

У «Бостона» отличились Давид Пастрняк, Шон Курали и Патрис Бержерон, который оформил дубль.

Кубок Стэнли. Второй раунд «Коламбус» — «Бостон» — 1:4 (1:2, 0:0, 0:2) Голы: Пастрняк — 4 (Макэвой), 3:33 — 0:1. Бержерон — 4 (бол., Маршан, Краг), 7:18 — 0:2. Панарин — 5 (Бьоркстранд, Дюбуа), 8:46 — 1:2. Керали — 2 (Хара, Бэкес), 48:40 — 1:3. Бержерон — 5 (бол., Пастрняк, Краг), 57:30 — 1:4Нереализованный буллит: Дженнер (Коламбус Блю Джэкетс), 6:52Вратари: Бобровский — РаскШтраф: 22-8Броски: 40 (15+12+13) — 46 (13+12+21)

«Коламбус» — «Бостон»

«Колорадо» — «Сан-Хосе» — 3:0

«Колорадо» сравнял счет в серии с «Сан-Хосе» — 2:2. Встреча состоялась в Денвере и завершилась со счетом 3:0.

Шайбы у победителей забросили Натан Маккиннон, Колин Уилсон и Эрик Джонсон, поразивший пустые ворота.

Защитник «Колорадо» Никита Задоров провел на площадке 20 минут и не отметился результативными действиями.

Кубок Стэнли. Второй раунд «Колорадо» — «Сан-Хосе» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) Голы: Маккиннон — 6 (Рантанен, Макар), 30:34 — 1:0. Уилсон — 4 (бол., Рантанен, Ландескуг), 43:11 — 2:0. Джонсон — 2 (п.в., Колверт, Нието), 58:51 — 3:0Вратари: Грубауэр — Джонс (57:20 — 58:51)Штраф: 6-12Броски: 28 (10+12+6) — 32 (12+11+9)