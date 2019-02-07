Сборная Чехии обыграла Швецию в матче Евротура

Хет-трик в составе победителей оформил бывший нападающий «Магнитки» Ян Коварж, еще по голу на счету Марека Квапила и Иржи Секача.
За финскую команду шайбы забросили Эмиль Бемстрём и Йонатан Давидссон.
Чехи в общей таблице Евротура набрали 8 очков, опередив Швецию (7). Лидирует сборная России с 16-ю очками, второй идет Финляндия (11).
Еврохоккейтур. Шведские игры
Чехия — Швеция — 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)
Голы: Бемстрем — 1 (бол., Хольм, Расмуссен), 2:25 — 0:1. Квапил — 1 (бол.), 27:10 — 1:1. Ян Коварж — 1 (бол., Холик), 36:33 — 2:1. Ян Коварж — 2 (Гулаш), 46:44 — 3:1. Ян Коварж — 3 (бол., Затевич, Заморски), 50:59 — 4:1. Секач — 1 (п.в., Ян Коварж), 57:33 — 5:1. Ю. Давидссон — 2 (Дальбек), 58:02 — 5:2Нереализованный буллит: Р. Зогорна (Чехия), 18:25 (Вратарь)Вратари: Грубец — Хелльберг (55:59 — 57:33)Броски: 24 (7+11+6) — 20 (4+7+9)Штраф: 10 — 33