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    Сборная Чехии обыграла Швецию в матче Евротура

    Евротур Шведские хоккейные игры Сборная Швеции Сборная Чехии
    Сборная Чехии одержала победу над командой Швеции (2:0) в матче шведского этапа Евротура.

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    Хет-трик в составе победителей оформил бывший нападающий «Магнитки» Ян Коварж, еще по голу на счету Марека Квапила и Иржи Секача.

    За финскую команду шайбы забросили Эмиль Бемстрём и Йонатан Давидссон.

    Чехи в общей таблице Евротура набрали 8 очков, опередив Швецию (7). Лидирует сборная России с 16-ю очками, второй идет Финляндия (11).

    Еврохоккейтур. Шведские игры
    Чехия — Швеция — 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)
    Голы: Бемстрем — 1 (бол., Хольм, Расмуссен), 2:25 — 0:1. Квапил — 1 (бол.), 27:10 — 1:1. Ян Коварж — 1 (бол., Холик), 36:33 — 2:1. Ян Коварж — 2 (Гулаш), 46:44 — 3:1. Ян Коварж — 3 (бол., Затевич, Заморски), 50:59 — 4:1. Секач — 1 (п.в., Ян Коварж), 57:33 — 5:1. Ю. Давидссон — 2 (Дальбек), 58:02 — 5:2Нереализованный буллит: Р. Зогорна (Чехия), 18:25 (Вратарь)Вратари: Грубец — Хелльберг (55:59 — 57:33)Броски: 24 (7+11+6) — 20 (4+7+9)Штраф: 10 — 33
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