«Динамо» на домашнем льду переиграло «Магнитку»

«Динамо»
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В составе победителей встречи дубль оформил Микс Индрашис (40-я, 59-я минуты) и по разу отличились Дмитрий Кагарлицкий (16-я минута и Аслан Раисов (37).
За гостей шайбы забросил Деннис Расмуссен (50) и Иван Верещагин (58).
«Динамо» с 65 очками занимает пятое место в Западной конференции. «Металлург» расположился на четвертой строчке на Востоке, имея в активе 74 очка.
В следующем матче москвичи 2 февраля примут «Адмирал», а «Магнитка» в тот же день на выезде сыграет с «Трактором».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
Голы: Кагарлицкий — 22 (бол., Шипачев, Хиетанен), 16:32 — 1:0. Раисов — 1 (Карлин), 37:04 — 2:0. Индрашис — 13 (Хиетанен, Кагарлицкий), 40:50 — 3:0. Расмуссен — 13 (бол., Матушкин, Эллисон), 50:21 — 3:1. Верещагин — 5 (Мозякин, Пакаринен), 58:10 — 3:2. Индрашис — 14 (п.в., Кагарлицкий), 59:44 — 4:2Вратари: Бочаров — Кошечкин (58:15 — 59:00, 59:40 — 59:44)Броски: 26 (9+10+7) — 25 (9+9+7)Штраф: 6 — 8