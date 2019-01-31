«Динамо» на домашнем льду переиграло «Магнитку»

Московскоеодержало домашнюю победу над магнитогорским(3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей встречи дубль оформил Микс Индрашис (40-я, 59-я минуты) и по разу отличились Дмитрий Кагарлицкий (16-я минута и Аслан Раисов (37).

За гостей шайбы забросил Деннис Расмуссен (50) и Иван Верещагин (58).

«Динамо» с 65 очками занимает пятое место в Западной конференции. «Металлург» расположился на четвертой строчке на Востоке, имея в активе 74 очка.

В следующем матче москвичи 2 февраля примут «Адмирал», а «Магнитка» в тот же день на выезде сыграет с «Трактором».