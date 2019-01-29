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    «Сибирь» вырвала победу у «Барыса» в овертайме

    КХЛ Сибирь Барыс
    «Сибирь» одержала победу над «Барысом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеисты «Сибирии»
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    Встреча, которая прошла в Новосибирске, завершилась со счетом 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).

    На 33-й минуте Джордан Карон вывел хозяев вперед. Гости отыгрались на 55-й минуте усилиями Максима Семенова.

    Победную для новосибирцев шайбу на первой минуте овертайма забросил Жильбер Брюле.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Барыс» (Астана) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Карон — 5 (Принс), 32:43 — 1:0. Семенов — 1, 54:19 — 1:1. Брюле — 6 (Тэйлор), 60:44 — 2:1Вратари: Тэйлор — КарлссонШтраф: 4 — 2Броски: 37 (12+16+8+1) — 41 (14+13+13+1)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь» занимает девятое место (48 очков), а «Барыс» — четвертое (75 очков). 0

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