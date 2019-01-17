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    «Трактор» на своем льду победил «Торпедо»

    КХЛ Торпедо Трактор
    Челябинский «Трактор» одержал домашнюю победу над нижегородским «Торпедо» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Трактор» — «Торпедо»
    «Трактор» — «Торпедо»
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    В составе победителей отличились Йонас Энлунд и Марсель Шолохов, который сделал дубль.

    За гостей забивали Эндрю Кейлоф и Данил Веряев.

    «Трактор» набрал 51 очко и занимает восьмое место на Востоке. У «Торпедо» 53 очка и седьмое место.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
    Голы: Кейлоф — 16, 15:45 — 0:1. Энлунд — 5 (Томас, Бэйлен), 23:57 — 1:1. Веряев — 5 (Варнаков, Боди), 28:26 — 1:2. Шолохов — 2 (Шаров, Петров), 36:01 — 2:2. Шолохов — 3 (Стоа), 41:54 — 3:2Вратари: Демченко — Браст (59:09)Броски: 35 (9+14+12) — 21 (3+8+10)Штраф: 6 — 10
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