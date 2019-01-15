Минское «Динамо» потерпело третье поражение подряд

«Витязь» вырвал победу в овертайме
khl.ru
Счет во встрече открыли гости — на 19-й минуте точным броском отметился Алексей Макеев. Во втором периоде «Динамо» сумело забросить две шайбы усилиями Теэму Пулккинена и Ильи Литвинова, «Витязь» ответил голом Артема Швеца-Рогового.
Победную шайбу в овертайме забросил защитник Николай Стасенко.
«Динамо» занимает 11-е место в Западной конференции, имея в активе 33 очка. «Витязь» с 52 баллами располагается на 7-й строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Витязь» (Подольск) — 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы: Макеев — 11, 18:36 — 0:1. Пулккинен — 10 (Хауден), 27:37 — 1:1. Литвинов — 1 (А. Костицын, Лисовец), 29:51 — 2:1. Швец-Роговой — 13 (Столяров), 33:07 — 2:2. Стасенко — 1 (Швец-Роговой, Макеев), 63:51 — 2:3Вратари: Энрот — ОртиоШтраф: 8 — 6Броски: 25 (8+12+3+2) — 26 (8+7+10+1)