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    Минское «Динамо» потерпело третье поражение подряд

    КХЛ Динамо Минск Витязь
    Минское «Динамо» проиграло «Витязю» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:3 ОТ.

    «Витязь» вырвал победу в овертайме
    «Витязь» вырвал победу в овертайме
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    Счет во встрече открыли гости — на 19-й минуте точным броском отметился Алексей Макеев. Во втором периоде «Динамо» сумело забросить две шайбы усилиями Теэму Пулккинена и Ильи Литвинова, «Витязь» ответил голом Артема Швеца-Рогового.

    Победную шайбу в овертайме забросил защитник Николай Стасенко.

    «Динамо» занимает 11-е место в Западной конференции, имея в активе 33 очка. «Витязь» с 52 баллами располагается на 7-й строчке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Витязь» (Подольск) — 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Макеев — 11, 18:36 — 0:1. Пулккинен — 10 (Хауден), 27:37 — 1:1. Литвинов — 1 (А. Костицын, Лисовец), 29:51 — 2:1. Швец-Роговой — 13 (Столяров), 33:07 — 2:2. Стасенко — 1 (Швец-Роговой, Макеев), 63:51 — 2:3Вратари: Энрот — ОртиоШтраф: 8 — 6Броски: 25 (8+12+3+2) — 26 (8+7+10+1)
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