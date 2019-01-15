Минское «Динамо» потерпело третье поражение подряд

проигралов матче регулярного чемпионата— 2:3 ОТ.

«Витязь» вырвал победу в овертайме khl.ru 100% Высокие коэффициенты Играть!

Счет во встрече открыли гости — на 19-й минуте точным броском отметился Алексей Макеев. Во втором периоде «Динамо» сумело забросить две шайбы усилиями Теэму Пулккинена и Ильи Литвинова, «Витязь» ответил голом Артема Швеца-Рогового.

Победную шайбу в овертайме забросил защитник Николай Стасенко.

«Динамо» занимает 11-е место в Западной конференции, имея в активе 33 очка. «Витязь» с 52 баллами располагается на 7-й строчке.