НХЛ. Ассисты Ковальчука и Анисимова, гол Тарасенко

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«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»- 3:1

В составе победителей отличились Йоонас Донской, Томаш Гертл и Джо Торнтон. У гостей единственную шайбу забросил Анже Копитар. Одно очко за результативную передачу записал в свой актив Илья Ковальчук.

«Сан-Хосе» набрал 55 очков и занимает четвертое место на Западе. «Лос-Анджелес» на последнем месте — 37 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»- 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) Голы: Донской — 11 (Кейн, Э. Карлссон), 17:43 — 1:0. Копитар — 11 (Браун, Ковальчук), 23:42 — 1:1. Хертл — 15 (Э. Карлссон, Джонс), 29:09 — 2:1. Торнтон — 7 (бол., п.в., Э. Карлссон), 59:39 — 3:1Вратари: Джонс — Кэмпбелл (59:01 — 59:39)Штраф: 0 — 6Броски: 29 (12+10+7) — 23 (7+10+6)

«Калгари» — «Чикаго» — 3:4

В составе победителей отличились Джонни Годро, который сделал дубль, Шон Монахэн и Гарнет Хэтэуэй. У хозяев забивали Патрик Кейн, Алекс Дебринкэт и Брэндон Саад. Российский форвард Артем Анисимов записал в свой актив две результативные передачи.

«Калгари» набрал 58 очков и лидирует в Западной конференции. У «Чикаго» 39 очков и 13-я позиция.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Чикаго» — 3:4 (1:1, 1:1, 1:2) Голы: Годро — 25 (Монахэн, Линдхольм), 3:24 — 0:1. Кейн — 24 (Анисимов, Густафссон), 16:34 — 1:1. Дебринкэт — 20 (Кейн, Густафссон), 25:07 — 2:1. Монахэн — 23 (бол., Ткачак, Линдхольм), 38:42 — 2:2. Годро — 26 (Джиордано), 40:54 — 2:3. Хэтэуэй — 5 (мен., п.в.), 59:10 — 2:4. Саад — 12 (бол., Анисимов, Кит), 59:31 — 3:4Вратари: Делиа (58:56 — 59:10, 59:22) — РиттихШтраф: 8 — 6Броски: 35 (12+12+11) — 43 (16+9+18)

«Монреаль» — «Миннесота» — 0:1

Единственную шайбу забросил Микаэль Гранлунд.

«Миннесота» набрала 45 очков и занимает восьмое место в Западной конференции. У «Монреаля» 49 очков и девятое место.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Миннесота» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) Гол: Гранлунд — 12, 46:58 — 0:1Вратари: Прайс (57:47 — 57:52, 58:04) — ДубникШтраф: 26 — 25Броски: 32 (11+11+10) — 25 (9+5+11)

«Торонто» — «Нэшвилл» — 0:4

В составе победителей отличились Маттиас Экхольм, Пи-Кей Суббан, Колтон Сиссонс и Кевин Фиала.

«Нэшвилл» набрал 55 очков и занимает третье место на Западе. «Торонто» второй на Востоке — 56 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Нэшвилл» — 0:4 (0:0, 0:2, 0:2) Голы: Экхольм — 5 (бол., Смит, Фиала), 24:08 — 0:1. Суббан — 4 (Ирвин, Бонино), 33:11 — 0:2. Сиссонс — 8 (Ярнкрок, Эллис), 57:23 — 0:3. Фиала — 8 (Сиссонс, Экхольм), 59:22 — 0:4Вратари: Хатчинсон — РиннеШтраф: 4 — 6Броски: 18 (7+7+4) — 32 (9+12+11)

«Филадельфия»- «Сент-Луис» — 0:3

В составе победителей один из голов в активе российского форварда Владимира Тарасенко. Также шайбы забрасывали Брэйден Шенн и Дэвид Перрон.

«Сент-Луис» набрал 38 очков и занимает 14-е место в Западной конференции. У «Филадельфии» 36 очков и 15-е место на Востоке.