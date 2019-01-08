ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. Ассисты Ковальчука и Анисимова, гол Тарасенко

    Результаты матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 8 января

    НХЛ Сан-Хосе Шаркс Лос-Анджелес Кингз Монреаль Канадиенс Миннесота Уайлд Калгари Флэймз Чикаго Блэкхоукс Торонто Мэйпл Лифс Нэшвилл Предаторз
    Вся лентаСамое главное
    Арьен РоббенТрансферный дайджест. 1-7 января Владимир ТарасенкоНХЛ. Ассисты Ковальчука и Анисимова, гол Тарасенко Сеск покидает «Челси» и АПЛФабрегас: легенда АПЛ едет спасать «Монако»
  • 11:14
    • «Реал» готовит трансфер Эриксена
  • 10:28
    • «Реал» намерен арендовать бомбардира «Дженоа»
  • 09:56
    • «Милуоки» обыграл «Юту», третья подряд победа «Бостона»
  • 08:54
    • Рублев вышел во второй круг турнира в Сиднее
  • 08:41
    • Блинкова обыграла третью ракетку Хобарта
  • 08:22
    • Венгера ждут в Катаре
  • 08:09
    • «Арсенал» и «МЮ» встретятся в Кубке Англии
    Все новости спорта
    Владимир Тарасенко
    Владимир Тарасенко
  • 1000
  • Фрибет для всехЗабрать!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»- 3:1

    В составе победителей отличились Йоонас Донской, Томаш Гертл и Джо Торнтон. У гостей единственную шайбу забросил Анже Копитар. Одно очко за результативную передачу записал в свой актив Илья Ковальчук.

    «Сан-Хосе» набрал 55 очков и занимает четвертое место на Западе. «Лос-Анджелес» на последнем месте — 37 очков.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»- 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Донской — 11 (Кейн, Э. Карлссон), 17:43 — 1:0. Копитар — 11 (Браун, Ковальчук), 23:42 — 1:1. Хертл — 15 (Э. Карлссон, Джонс), 29:09 — 2:1. Торнтон — 7 (бол., п.в., Э. Карлссон), 59:39 — 3:1Вратари: Джонс — Кэмпбелл (59:01 — 59:39)Штраф: 0 — 6Броски: 29 (12+10+7) — 23 (7+10+6)

    «Калгари» — «Чикаго» — 3:4

    В составе победителей отличились Джонни Годро, который сделал дубль, Шон Монахэн и Гарнет Хэтэуэй. У хозяев забивали Патрик Кейн, Алекс Дебринкэт и Брэндон Саад. Российский форвард Артем Анисимов записал в свой актив две результативные передачи.

    «Калгари» набрал 58 очков и лидирует в Западной конференции. У «Чикаго» 39 очков и 13-я позиция.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Калгари» — «Чикаго» — 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
    Голы: Годро — 25 (Монахэн, Линдхольм), 3:24 — 0:1. Кейн — 24 (Анисимов, Густафссон), 16:34 — 1:1. Дебринкэт — 20 (Кейн, Густафссон), 25:07 — 2:1. Монахэн — 23 (бол., Ткачак, Линдхольм), 38:42 — 2:2. Годро — 26 (Джиордано), 40:54 — 2:3. Хэтэуэй — 5 (мен., п.в.), 59:10 — 2:4. Саад — 12 (бол., Анисимов, Кит), 59:31 — 3:4Вратари: Делиа (58:56 — 59:10, 59:22) — РиттихШтраф: 8 — 6Броски: 35 (12+12+11) — 43 (16+9+18)

    «Монреаль» — «Миннесота» — 0:1

    Единственную шайбу забросил Микаэль Гранлунд.

    «Миннесота» набрала 45 очков и занимает восьмое место в Западной конференции. У «Монреаля» 49 очков и девятое место.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Миннесота» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
    Гол: Гранлунд — 12, 46:58 — 0:1Вратари: Прайс (57:47 — 57:52, 58:04) — ДубникШтраф: 26 — 25Броски: 32 (11+11+10) — 25 (9+5+11)

    «Торонто» — «Нэшвилл» — 0:4

    В составе победителей отличились Маттиас Экхольм, Пи-Кей Суббан, Колтон Сиссонс и Кевин Фиала.

    «Нэшвилл» набрал 55 очков и занимает третье место на Западе. «Торонто» второй на Востоке — 56 очков.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торонто» — «Нэшвилл» — 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
    Голы: Экхольм — 5 (бол., Смит, Фиала), 24:08 — 0:1. Суббан — 4 (Ирвин, Бонино), 33:11 — 0:2. Сиссонс — 8 (Ярнкрок, Эллис), 57:23 — 0:3. Фиала — 8 (Сиссонс, Экхольм), 59:22 — 0:4Вратари: Хатчинсон — РиннеШтраф: 4 — 6Броски: 18 (7+7+4) — 32 (9+12+11)

    «Филадельфия»- «Сент-Луис» — 0:3

    В составе победителей один из голов в активе российского форварда Владимира Тарасенко. Также шайбы забрасывали Брэйден Шенн и Дэвид Перрон.

    «Сент-Луис» набрал 38 очков и занимает 14-е место в Западной конференции. У «Филадельфии» 36 очков и 15-е место на Востоке.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия»- «Сент-Луис»- 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
    Голы: Шенн — 9 (Шворц, Гуннарссон), 20:41 — 0:1. Тарасенко — 12 (О`Райлли, Пьетранджело), 51:00 — 0:2. Перрон — 14 (п.в., Сэнфорд, О`Райлли), 58:12 — 0:3Вратари: Харт (56:59 — 58:12) — БиннингтонШтраф: 4 — 2Броски: 25 (11+6+8) — 37 (13+14+10)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Россию подвел синдром победителей, а Брагину пора уходить
  • 06/01/2019 в 21:31
    •
  • Прогноз
  • «Тампа-Бэй» — «Коламбус»
  • 1.93
  • Завтра в 03:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Мо Салах
  • Предотвратить неизбежное. Салаху точно не нужно в Испанию
    • 19:05 05/01/2019     Серхио Агуэро
  • «МанСити» — «Ливерпуль»: блеск Агуэро и Фернандиньо, усталость «красных»
    • 13:09 04/01/2019     Сергей Семак
  • Планы на зиму: «Зенит»
    • 23:02 05/01/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    Хоккеисты «Ак Барса» Хоккей КХЛ. «Магнитка» продлила победную серию, «Ак Барс» проиграл «Витязю»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 7 января Вчера в 20:350
  • 00:51
    • «Вулверхэмптон» выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии
  • 11:44
    • Касаткина и Александрова покинули Сидней
  • 11:29
    • «Арсенал» может арендовать полузащитника «Барселоны»
    Фрагмент матча Футбол Кризис продолжается. «Реал» уже пятый в ПримереСМИ — о поражении «сливочных» от «Реал Сосьедада» Вчера в 13:070
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Битва «Тоттенхэма» и «Челси», выезд «Валенсии»
  • 6.17
    •
  • 09:28
    • Солари и Рамос провели разговор с игроками «Реала»
  • 09:13
    • Экипаж Николаева выиграл первый спецучасток на «Дакаре-2019»
  • 01:03
    • «Атлетик» на выезде обыграл «Сельту
    «Реал» Футбол Примера. «Реал» проиграл «Реал Сосьедаду», «Барселона» победила «Хетафе»Подробности матчей 18-го тура испанской Примеры 01:050
  • 00:34
    • ПСЖ отдал сына Веа в аренду
  • 00:20
    • Кроос получил травму ноги
  • 23:24
    • Аленичев взял бы Глушакова в аренду
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие