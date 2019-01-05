НХЛ. 36 сэйвов Худобина, две передачи Радулова и шайба Панарина

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«Питтсбург» — «Виннипег» 4:0

«Питтсбург» на домашнем льду разгромил «Виннипег» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился передачей, которая стала для него 30-й в сезоне. Теперь на его счету 43 (13+30) очка в 41 матче «регулярки».

Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов результативными действиями не отличился.

«Питссбург» одержал восьмую победу подряд и вышел на 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 52 очка. «Виннипег» (52) — второй на Западе. У канадской команды 3 поражения в 4 матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Виннипег» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) Голы: Мяяття — 1 (бол., Петтерссон, Гюнтцель), 14:19 — 1:0. Каллен — 4 (Астон-Ризе, Дж. Джонсон), 14:52 — 2:0. Симон — 6 (Малкин), 34:39 — 3:0. Летанг — 10 (п.в., Кросби, Каллен), 56:38 — 4:0Вратари: Мюррей — Хеллебайк (54:11 — 55:21, 56:14 — 56:38)Штраф: 2-6Броски: 33 (10+15+8) — 33 (7+11+15)

«Питтсбург» — «Виннипег» 4:0

«Каролина» — «Коламбус» 4:2

«Каролина» победила «Коламбус» со счетом 4:2 (2:0, 1:2, 1:0).

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский был заменен после трех пропущенных шайб. Вратарь отразил 13 бросков из 16. Его одноклубник Артемий Панарин забросил шайбу. Российский форвард в 38 матчах набрал 43 (13+30) очка.

«Каролина» с 41 очком 10-я на Востоке, «Коламбус» (49) — седьмой.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Коламбус» — 4:2 (2:0, 1:2, 1:0) Голы: Ферланд — 12 (Ахо, Уильямс), 5:16 — 1:0. Хэмилтон — 5 (Маккег, Мяеналанен), 6:38 — 2:0. Маккег — 1 (Песке, Макгинн), 26:52 — 3:0. Бьоркстранд — 6 (Веренски, Джонс), 35:40 — 3:1. Панарин — 13 (Дюклер, Мюррей), 36:05 — 3:2. Ахо — 16 (п.в., Славин), 59:58 — 4:2Вратари: Макэлхинни — Бобровский (Корписало, 28:01, 58:19 — 59:17, 59:23 — 59:58)Штраф: 2-4Броски: 31 (11+12+8) — 24 (8+9+7)

«Каролина» — «Коламбус» 4:2

«Детройт» — «Нэшвилл» 4:3 ОТ

«Детройт» в овертайме переиграл «Нэшвилл» — 4:3 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 1:0).

Автором победной шайбы стал Дилан Ларкин. «Ред Уингз» прервал шестиматчевую серию поражений и с 39 баллами 14-й на Востоке. «Нэшвилл» (51 очко) — четвертый на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Нэшвилл» — 4:3 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 1:0) Голы: Суббан — 3 (Экхольм, Гримальди), 17:36 — 0:1. Смит — 12 (Эллис, Йоси), 23:01 — 0:2. Атанасиу — 15 (Гронек), 24:24 — 1:2. Ванек — 7 (Чоловски), 33:35 — 2:2. Бертуцци — 10 (Нюквист), 51:57 — 3:2. Джохансен — 8 (Ярнкрок), 58:44 — 3:3. Ларкин — 18, 64:34 — 4:3Вратари: Ховард — Ринне (58:29 — 58:44)Штраф: 13-11Броски: 39 (14+11+13+1) — 30 (6+12+10+2)

«Детройт» — «Нэшвилл» 4:3 ОТ

«Даллас» — «Вашингтон» 2:1 ОТ

«Даллас» в овертайме победил «Вашингтон» — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

Автором победной шайбы стал нападающий Тайлер Сегин.

Российский вратарь «Старз» Антон Худобин отразил 36 из 37 бросков по своим воротам, а его одноклубник Александр Радулов отметился двумя голевыми передачами.

Игроки «Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов очков не набрали.

В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» идет на шестом месте с 48 баллами, «Вашингтон» (52 очка) — третий на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Вашингтон» — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) Голы: Сегин — 14 (бол., Факса, Радулов), 13:20 — 1:0. Эллер — 6 (Бураковски, Орпик), 30:19 — 1:1. Сегин — 15 (Радулов, Хинтс), 63:37 — 2:1Вратари: Худобин — КоплиШтраф: 8-8Броски: 29 (15+8+2+4) — 37 (5+15+14+3)

«Даллас» — «Вашингтон» 2:1 ОТ

«Колорадо» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 6:1

«Колорадо» дома разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 6:1 (2:0, 1:0, 3:1).

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 41 бросок из 47. Владислав Наместников и Павел Бучневич очков в матче не набрали.

«Эвеланш» прервал шестиматчевую серию поражений и с 48 баллами седьмой на Западе, «Нью-Йорк Рейнджерс» (41) — 11-й на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Рейнджерс» — 6:1 (2:0, 1:0, 3:1) Голы: Маккиннон — 25 (бол., Бэрри, Ландескуг), 4:40 — 1:0. Рантанен — 18 (бол., Маккиннон, Бэрри), 6:53 — 2:0. Ландескуг — 25 (Джонсон, Рантанен), 32:34 — 3:0. Керфут — 7 (Комфер, Жост), 45:18 — 4:0. Рантанен — 19 (бол., Бэрри, Маккиннон), 47:53 — 5:0. Стром — 5, 49:21 — 5:1. Грэйвс — 1, 53:28 — 6:1Нереализованный буллит: Веси (Нью-Йорк Рейнджерс ), 52:14Вратари: Грубауэр — ГеоргиевШтраф: 18-31Броски: 47 (16+17+14) — 25 (3+7+15)

«Колорадо» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 6:1

«Аризона» — «Нью-Джерси» 2:3 Б

«Аризона» проиграла «Нью-Джерси» в серии буллитов — 2:3 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1).

Победный буллит на счету Кайла Палмьери. Российский защитник «Койотс» Илья Любушкин результативными действиями не отличился.

«Нью-Джерси» одержал четвёртую победу в пяти матчах. «Аризона» потерпела третье поражение кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Нью-Джерси» — 2:3 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Хишир — 11 (Палмиери), 1:05 — 0:1. Гарлэнд — 3, 16:44 — 1:1. Фишер — 10, 29:05 — 2:1. Коулман — 12 (Зэйджак, Вуд), 36:16 — 2:2Победный буллит: ПалмиериВратари: Кюмпер — Блэквуд (Кинкейд, 15:59)Штраф: 8-12Броски: 24 (9+7+7+1) — 35 (5+15+11+4)

«Аризона» — «Нью-Джерси» 2:3 Б

«Анахайм» — «Вегас» 2:3

«Анахайм» на своем льду проиграл «Вегасу» со счетом 2:3 (0:1, 2:2, 0:0).

После этой встречи «Дакс» занимают 8-е место в Западной конференции с 45 очками в активе, а «Вегас» поднялся на 2-ю строчку с 54 очками.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Вегас» — 2:3 (0:1, 2:2, 0:0) Голы: Шмидт — 4 (Хант, Носек), 6:52 — 0:1. Спронг — 5 (бол., Махура, Хенрик), 21:57 — 1:1. Роуни — 3 (Линдхольм, Гиббонс), 22:15 — 2:1. Носек — 5 (Макнэбб), 30:15 — 2:2. Пачоретти — 11 (Штястны, Так), 30:46 — 2:3Голы: Гибсон (58:33) — Флери (6:08 — 6:52)Штраф: 6-6Броски: 27 (6+10+11) — 42 (17+17+8)