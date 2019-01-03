Брагин рассказал о состоянии здоровья Кравцова

Валерий Брагин
ФХР
«Очень много эмоций и физических сил было затрачено в матче с Канадой. Мы всячески настраивали ребят, четвертьфинал — один из самых важных матчей на турнире. Тут либо ты идешь дальше, либо едешь домой.
Тяжеловато вошли, но потом реализовали свои моменты и груз ответственности спал. Мы ожидали, что будет непросто. Но если в общем брать, они вошли неплохо.
Кравцов? Нормально все с ним. Почему ушел? Счет позволял. Надеемся, он будет играть», — приводит слова Брагина «Чемпионат». 0