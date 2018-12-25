600-й гол Овечкина признан лучшим в НХЛ в 2018 году

Лучшим признан гол Александра Овечкина в ворота «Виннипега», ставший для него 600-м в карьере в НХЛ.
На второй позиции форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби, на третьем — нападающий «Вашингтона» Ларс Эллер, который забил решающий гол в финале Кубка Стэнли.
Полностью десятка лучших голов выглядит следующим образом.
10. Майк Мэтисон («Флорида»)
9. Деванте Смит-Пелли («Вашингтон»)
8. Сидни Кросби («Питтсбург») — 400-й гол в карьере
7. Блэйк Коулмэн («Нью-Джерси»)
6. Тайлер Питлик («Даллас»)
5. Вильям Карлссон («Вегас»)
4. Патрик Лайне («Виннипег») — голы с пента-трика в ворота «Сент-Луис Блюз»
3. Ларс Эллер («Вашингтон») — решающий гол в финале Кубка Стэнли
2. Сидни Кросби («Питтсбург»)
1. Александр Овечкин («Вашингтон») — 600-й гол в карьере.