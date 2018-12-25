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    600-й гол Овечкина признан лучшим в НХЛ в 2018 году

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    Национальная хоккейная лига назвала десятку лучших голов 2018 года.

    Александр Овечкин
    Александр Овечкин
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    Лучшим признан гол Александра Овечкина в ворота «Виннипега», ставший для него 600-м в карьере в НХЛ.

    На второй позиции форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби, на третьем — нападающий «Вашингтона» Ларс Эллер, который забил решающий гол в финале Кубка Стэнли.

    Полностью десятка лучших голов выглядит следующим образом.

    10. Майк Мэтисон («Флорида»)
    9. Деванте Смит-Пелли («Вашингтон»)
    8. Сидни Кросби («Питтсбург») — 400-й гол в карьере
    7. Блэйк Коулмэн («Нью-Джерси»)
    6. Тайлер Питлик («Даллас»)
    5. Вильям Карлссон («Вегас»)
    4. Патрик Лайне («Виннипег») — голы с пента-трика в ворота «Сент-Луис Блюз»
    3. Ларс Эллер («Вашингтон») — решающий гол в финале Кубка Стэнли
    2. Сидни Кросби («Питтсбург»)
    1. Александр Овечкин («Вашингтон») — 600-й гол в карьере.

    Топ-10 лучших голов НХЛ 2018 года
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