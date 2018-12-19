«Магнитка» по буллитам одолела «Ак Барс»

Казанскийпо буллитам уступил магнитогорскому(3:4 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время за гостей отличились Иван Верещагин (26), Николай Кулемин (44) и Мэтт Эллисон (59). Победный бросок в серии буллитов на счету Максима Матушкина.

За хозяев льда шайбы забросили Артем Михеев (13-я минута), Джастин Азеведу (13) и Данис Зарипов (30).

«Ак Барс» прервал серию из трех побед и с 62 очками занимает третье место в Восточной конференции, а «Металлург» в ней же расположился на четвертой строчке, имея в активе 56 очков.

В следующем матче казанцы 21 декабря примут «Трактор», а «Магнитка» в тот же день на выезде сыграет с «Нефтехимиком».