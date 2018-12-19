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    «Магнитка» по буллитам одолела «Ак Барс»

    КХЛ Ак Барс Металлург Мг
    Казанский «Ак Барс» по буллитам уступил магнитогорскому «Металлург» (3:4 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Ак Барс» — «Металлург»
    «Ак Барс» — «Металлург»
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    В основное время за гостей отличились Иван Верещагин (26), Николай Кулемин (44) и Мэтт Эллисон (59). Победный бросок в серии буллитов на счету Максима Матушкина.

    За хозяев льда шайбы забросили Артем Михеев (13-я минута), Джастин Азеведу (13) и Данис Зарипов (30).

    «Ак Барс» прервал серию из трех побед и с 62 очками занимает третье место в Восточной конференции, а «Металлург» в ней же расположился на четвертой строчке, имея в активе 56 очков.

    В следующем матче казанцы 21 декабря примут «Трактор», а «Магнитка» в тот же день на выезде сыграет с «Нефтехимиком».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:4 Б (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Михеев — 7 (Потапов), 13:35 — 1:0. Азеведо — 11 (Манухов, Батыршин), 13:48 — 2:0. Верещагин — 3 (Расмуссен), 26:43 — 2:1. Зарипов — 4 (Азеведо, Секач), 30:33 — 3:1. Пакаринен — 14 (Чибисов), 44:13 — 3:2. Эллисон — 14 (Матушкин, Мозякин), 59:26 — 3:3Победный буллит: МатушкинВратари: Гарипов (Подъяпольский, 65:00) — Кошечкин (57:59 — 59:26)Броски: 27 (11+9+6+1) — 46 (16+13+14+3)Штраф: 4 — 4
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