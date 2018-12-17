Воробьев: Запомним эту игру на всю жизнь

Главный тренер сборной Россииподвел итоги матча Кубка Первого канала против Финляндии (5:0) на «Газпром Арене».

«Большое спасибо болельщикам, которые пришли на матч и подарили нам настоящий праздник. Сначала было сложно, но потом мы взяли себя в руки и довели игру до уверенной победы.

Думаю, все участники встречи запомнят её на всю жизнь. Прекрасные ощущения, всё, включая организацию, было просто фантастически.

Каждый спортсмен хочет играть, когда на трибунах много зрителей. Мы планировали с утра покататься, но не получилось, потому что поздно приехали в Санкт-Петербург.

Конечно, отличия есть, надо было приноровиться к площадке, поэтому первый период и получился таким», — сказал Воробьев пресс-службе ФХР. 0