Дацюк и Бурдасов пропустят Кубок Первого канала

Нападающиепропустят Кубок Первого канала, сообщает официальный Twitter ФХР.

«После консультации Штаба сборной с игроками Павлом Дацюком и Антоном Бурдасовым было принято решение, что форварды не сыграют на Кубке Первого канала.

Дацюк пройдет программу мониторинга состояния здоровья и восстановления, а Бурдасов сыграет за олимпийскую сборную в Швейцарии», — говорится в сообщении.

40-летний Дацюк в нынешнем сезоне забросил 7 шайб и сделал 20 результативных передач в 31 матче регулярного чемпионата КХЛ.

Бурдасов забросил 14 шайб и сделал 6 результативных передач в 34 матчах. 0