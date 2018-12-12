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    Дацюк и Бурдасов пропустят Кубок Первого канала

    Сборная России Кубок Первого канала Евротур
    Нападающие Павел Дацюк и Антон Бурдасов пропустят Кубок Первого канала, сообщает официальный Twitter ФХР.

    Антон Бурдасов
    Антон Бурдасов
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    «После консультации Штаба сборной с игроками Павлом Дацюком и Антоном Бурдасовым было принято решение, что форварды не сыграют на Кубке Первого канала.

    Дацюк пройдет программу мониторинга состояния здоровья и восстановления, а Бурдасов сыграет за олимпийскую сборную в Швейцарии», — говорится в сообщении.

    40-летний Дацюк в нынешнем сезоне забросил 7 шайб и сделал 20 результативных передач в 31 матче регулярного чемпионата КХЛ.

  • СМИ: Дацюк рискует пропустить Кубок Первого канала
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    • Бурдасов забросил 14 шайб и сделал 6 результативных передач в 34 матчах. 0

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