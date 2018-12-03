«Салават Юлаев» уступил «Авангарду», проиграв в четвертом матче подряд

Омскийпереиграли(1:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе омской команды заброшенной шайбой отметился Михаил Фисенко (35-я минута).

Голкипер «ястребов» Игорь Бобков отразил 29 бросков и записал на свой счет шестой «сухой» матч в сезоне.

«Авангард» набрал 50 очков и располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» занимает шестое место с 40 очками.

В следующем матче «Авангард» на своем льду сыграет против «Трактора», а «Салават Юлаев» на выезде встретится со «Слованом».