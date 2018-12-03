«Салават Юлаев» уступил «Авангарду», проиграв в четвертом матче подряд

«Авангард» — «Салават Юлаев»
«Салават»
В составе омской команды заброшенной шайбой отметился Михаил Фисенко (35-я минута).
Голкипер «ястребов» Игорь Бобков отразил 29 бросков и записал на свой счет шестой «сухой» матч в сезоне.
«Авангард» набрал 50 очков и располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» занимает шестое место с 40 очками.
В следующем матче «Авангард» на своем льду сыграет против «Трактора», а «Салават Юлаев» на выезде встретится со «Слованом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Фисенко — 2 (Фрэнсон, Галимов), 34:38 — 1:0Вратари: Бобков — Метсола (58:53)Броски: 32 (15+13+4) — 29 (7+10+12)Штраф: 2 — 4