«Витязь» одержал волевую победу над «Слованом»

Игроки «Витязя»
ХК «Витязь»
«Слован» лидировал в матче благодаря шайбам Марио Лунтера и Кейси Бейли, однако дубль Борны Рендулича и гол Артема Швеца-Рогового принесли гостям победу.
«Витязь» набрал 31 очко и располагается на восьмой строчке в Западной конференции. «Слован» с 22 баллами занимает 10 строчку.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Слован» (Братислава) — «Витязь» (Подольск) — 2:3 (1:0, 1:0, 0:3)
Голы: Лунтер — 5 (мен.), 12:28 — 1:0. Бэйли — 1 (Рау), 25:20 — 2:0. Рендулич — 6 (Макеев, Никулин), 48:43 — 2:1. Швец-Роговой — 9 (Евсеенков, Стасенко), 54:43 — 2:2. Рендулич — 7 (Никулин, Макеев), 59:40 — 2:3Вратари: Штепанек (59:54) — ОртиоШтраф: 35-8Броски: 23 (11+8+4) — 42 (9+14+19)