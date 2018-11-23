«Витязь» одержал волевую победу над «Слованом»

на выезде обыгралв матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Слован» лидировал в матче благодаря шайбам Марио Лунтера и Кейси Бейли, однако дубль Борны Рендулича и гол Артема Швеца-Рогового принесли гостям победу.

«Витязь» набрал 31 очко и располагается на восьмой строчке в Западной конференции. «Слован» с 22 баллами занимает 10 строчку.