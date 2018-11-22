«Автомобилист» в Екатеринбурге уступил «Торпедо»

Игроки «Торпедо»
«Торпедо»
Гости одержали победу со счетом 3:1.
На 16-й минуте Юрий Сергиенко вывел «Торпедо» вперед, но через четыре минуты «Автомобилист» отыгрался усилиями Стефана Да Косты.
Во втором и третьем игровых отрезках отличались только гости — заброшенные шайбы на счету Эндрю Келофа и Дениса Баранцева.
«Автомобилист» потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах, однако сохраняет лидерство в регулярном чемпионате. «Торпедо» в турнирной таблице Восточной конференции располагается на шестой строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Сергиенко — 4 (Ильин, Веряев), 15:08 — 0:1. Да Коста — 13 (Доус), 19:14 — 1:1. Кейлоф — 7 (Галузин), 31:20 — 1:2. Баранцев — 4 (бол.), 44:53 — 1:3Вратари: Сохатский — ТихомировШтраф: 8 — 6Броски: 37 (14+10+13) — 27 (11+11+5)