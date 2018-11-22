«Автомобилист» в Екатеринбурге уступил «Торпедо»

В рамках регулярного чемпионата КХЛна домашнем льду проиграл

Гости одержали победу со счетом 3:1.

На 16-й минуте Юрий Сергиенко вывел «Торпедо» вперед, но через четыре минуты «Автомобилист» отыгрался усилиями Стефана Да Косты.

Во втором и третьем игровых отрезках отличались только гости — заброшенные шайбы на счету Эндрю Келофа и Дениса Баранцева.

«Автомобилист» потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах, однако сохраняет лидерство в регулярном чемпионате. «Торпедо» в турнирной таблице Восточной конференции располагается на шестой строчке.