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    ЦСКА обыграл «Сочи»

    КХЛ ЦСКА Сочи
    Московский ЦСКА одержал домашнюю победу над ХК «Сочи» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    ЦСКА
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    В составе победителей отличились Грег Скотт и Антон Слепышев.

    Голкипер ЦСКА Илья Сорокин отыграл на ноль, попутно установив клубный рекорд по продолжительности сухой серии.

    Подопечные Игоря Никитина продлили победную серию до 11 матчей, всего одержав 26 победв в 30 встречах. Команда Сергея Зубова проиграла впервые в последних четырёх встречах.

    Армейцы с 52-мя очками лидируют в Западной конференции.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Скотт — 4 (Вей, Григоренко), 14:57 — 1:0. Слепышев — 7 (п.в.), 59:45 — 2:0Вратари: Сорокин — Шикин (59:03 — 59:45)Броски: 36 (11+16+9) — 21 (9+6+6)Штраф: 2 — 4
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