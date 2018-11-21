ЦСКА обыграл «Сочи»

В составе победителей отличились Грег Скотт и Антон Слепышев.
Голкипер ЦСКА Илья Сорокин отыграл на ноль, попутно установив клубный рекорд по продолжительности сухой серии.
Подопечные Игоря Никитина продлили победную серию до 11 матчей, всего одержав 26 победв в 30 встречах. Команда Сергея Зубова проиграла впервые в последних четырёх встречах.
Армейцы с 52-мя очками лидируют в Западной конференции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Скотт — 4 (Вей, Григоренко), 14:57 — 1:0. Слепышев — 7 (п.в.), 59:45 — 2:0Вратари: Сорокин — Шикин (59:03 — 59:45)Броски: 36 (11+16+9) — 21 (9+6+6)Штраф: 2 — 4