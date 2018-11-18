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    НХЛ. Три передачи Панарина, очередное поражение «Питтсбурга»

    Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 18 ноября

    НХЛ Миннесота Уайлд Баффало Сэйбрз Ванкувер Кэнакс Монреаль Канадиенс Каролина Харрикейнз Коламбус Блю Джекетс Оттава Сенаторз Питтсбург Пингвинз Нью-Йорк Рейнджерс Флорида Пантерз Аризона Койотс Бостон Брюинз Нэшвилл Предаторз Лос-Анджелес Кингз Калгари Флэймз Эдмонтон Ойлерз Сан-Хосе Шаркс Сент-Луис Блюз
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    «Миннесота» — «Баффало» 2:3

    «Миннесота Уайлд» на домашней арене потерпела поражение от «Баффало Сэйбрз» со счетом 2:3 (2:1, 0:0, 0:2).

    Победную шайбу в ворота «Уайлд» за 90 секунд до финальной сирены забросил Джейсон Поменвиль.

    Двумя баллами за результативность в составе «Сэйбрз» отметились Расмус Далин (1+1), Джейк Маккейб (1+1) и Джек Айкел (0+2).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Миннесота» — «Баффало» — 2:3 (2:1, 0:0, 1:2)
    Голы: 1:0 — Паризе — 04:00 (5x5), 2:0 — Дамба (Нидеррайтер, Койву) — 07:45 (5x4), 2:1 — Маккейб (Далин, Окпосо) — 14:52 (5x5), 2:2 — Далин (Айкел, Поменвиль) — 52:58 (5x5), 2:3 — Поменвиль (Айкел, Маккейб) — 58:30 (5x5)Вратари: Дубник — УлльмаркБроски: 39 (18+12+9) — 29 (9+11+9)Штраф: 2 (2+0+0) — 6 (6+0+0)

    «Баффало» одержал пятую победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции (26 очков). «Миннесота» располагается на второй строчке на Западе (26 очков).

    «Миннесота» — «Баффало» 2:3

    «Ванкувер» — «Монреаль» 2:3

    «Монреаль Канадиенс» в гостях обыграл «Ванкувер Кэнакс» — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1).

    Победную для «Канадиенс» шайбу на 58-й минуте забросил Джонатан Друен.

    Российский форвард хозяев Николай Голдобин отметился результативной передачей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ванкувер» — «Монреаль» — 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
    Голы: 0:1 — Татар (Питри) — 28:07 (5x5), 1:1 — Дель Зотто (Руссель, Мотт) — 36:13 (5x5), 2:1 — Петтерссон (Хаттон, Голдобин) — 50:09 (5x4), 2:2 — Шоу (Доми, Друен) — 51:41 (5x5), 2:3 — Друен (Дано, Галлахер) — 57:16 (5x4)Вратари: Маркстрем — ПрайсБроски: 38 (10+9+19) — 31 (9+9+13)Штраф: 6 (2+2+2) — 8 (4+0+4)

    «Монреаль» занимает шестое место в Восточной конференции (25 очков). «Ванкувер» идет седьмым на Западе (22 очка).

    «Ванкувер» — «Монреаль» 2:3

    «Каролина» — «Коламбус» 1:4

    «Коламбус Блю Джекетс» на выезде переиграл «Каролину Харрикейнз» со счетом 4:1 (1:0, 3:1, 0:0).

    Главным героем встречи стал форвард «Блю Джекетс» Кэм Аткинсон, который оформил хет-трик. Тремя результативными передачами отметился россиянин Артемий Панарин. Голкипер гостей Сергей Бобровский совершил 30 сэйвов.

    Единственную шайбу «Харрикейнз» забросил Себастьян Ахо.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Коламбус» — 1:4 (0:1, 1:3, 0:0)
    Голы: Аткинсон — 10 (Панарин, Дюбуа), 11:54 — 0:1. Аткинсон — 11 (Панарин), 21:57 — 0:2. Ахо — 6 (ван Римсдайк), 26:05 — 1:2. Веренски — 4 (Аткинсон, Панарин), 27:22 — 1:3. Аткинсон — 12 (бол., Веннберг, Дюбуа), 31:20 — 1:4Вратари: Дарлинг — БобровскийШтраф: 10 — 6Броски: 31 (9+10+12) — 24 (8+11+5)

    «Коламбус» занимает третье место в Восточной конференции (26 очков), а «Каролина» — 13-е (19 очков).

    «Каролина» — «Коламбус» 1:4

    «Оттава» — «Питтсбург» 6:4

    «Оттава Сенаторз» при поддержке родных трибун выиграла у «Питтсбург Пингвинз» — 6:4 (3:1, 2:0, 1:3).

    Лучшими в составе победителей стали Марк Стоун и Мэтт Дюшейн, оформившие по дублю.

    У проигравших Евгений Малкин сделал две результативные передачи.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Оттава» — «Питтсбург» — 6:4 (3:1, 2:0, 1:3)
    Голы: Летанг — 5 (бол., Кессел, Малкин), 11:59 — 0:1. Ткачак — 5 (Уайт), 14:33 — 1:1. Стоун — 8 (Шабо, Дзингел), 17:07 — 2:1. Дюшен — 7 (Бедкер, Батерсон), 18:50 — 3:1. Стоун — 9 (мен.), 36:35 — 4:1. Сиси — 4 (Дюшен, Дзингел), 37:21 — 5:1. Астон-Ризе — 1, 42:20 — 5:2. Каллен — 2 (Раст, Дж. Джонсон), 45:34 — 5:3. Дюшен — 8 (Батерсон, Бедкер), 49:05 — 6:3. Хернквист — 8 (Кессел, Малкин), 56:56 — 6:4Вратари: Андерсон — Мюррей (Десмит, 20:00, 55:59 — 56:56, 57:46)Штраф: 10 — 8Броски: 25 (10+8+7) — 35 (11+9+15)

    «Пингвины» проиграли восемь из последних девяти матчей в НХЛ и опустили на последнее место Восточной конференции (17 очков). «Оттава» расположилась на десятой строчке (21 очко).

    «Оттава» — «Питтсбург» 6:4

    «Рейнджерс» — «Флорида» 4:2

    «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашней арене разобрался с «Флоридой Пантерз» — 4:2 (2:2, 1:0, 1:0).

    Самым результативным игроком встречи стал нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер, набравший 3 (1+2) очка. Заброшенной шайбой отметился Владислав Наместников.

    На счету форварда «Флориды» Майка Хоффмана 2 (1+1) очка, в моменте с голом ему ассистировал Евгений Дадонов.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» — «Флорида» — 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)
    Голы: Хитил — 3 (Хэйс, Крайдер), 3:03 — 1:0. Хоффман — 8 (Дадонов, Барков), 4:40 — 1:1. Экблад — 3 (бол., Матесон, Хоффман), 10:11 — 1:2. Смит — 2 (Андерссон, Крайдер), 11:49 — 2:2. Наместников — 2 (Зибанежад), 22:37 — 3:2. Крайдер — 11 (бол., Пионк, Лундквист), 47:56 — 4:2Вратари: Лундквист — Луонго (56:29)Штраф: 8 — 6Броски: 24 (12+5+7) — 41 (13+14+14)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Рейнджерс» занимают восьмое место (22 очка), а «Флорида» — 15-е (17 очков).

    «Рейнджерс» — «Флорида» 4:2

    «Аризона» — «Бостон» 1:2

    «Бостон Брюинз» на выезде нанес поражение «Аризоне Койотс» со счетом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).

    Уже на 2-й минуте счет открыл форвард «Брюинз» Якоб Форсбакка-Карлссон, для которого эта шайба стала первой в НХЛ. Спустя полторы минуты Джейк Дебраск довел преимущество гостей до двух шайб.

    Итоговый результат установил нападающий «Койотс» Винсент Хиностроза в середине второго периода.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Аризона» — «Бостон» — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
    Голы: Форсбакка-Карлссон — 1 (Аккьяри), 1:12 — 0:1. Дебраск — 8 (Маршан), 2:45 — 0:2. Ричардсон — 6 (Хиностроза), 29:10 — 1:2Вратари: Кюмпер (58:32) — ГалакШтраф: 4 — 8Броски: 33 (10+11+12) — 23 (7+3+13)

    «Бостон» занимает пятое место на Востоке (25 очков), «Аризона» — 11-я на Западе (19 очков).

    «Аризона» — «Бостон» 1:2

    «Нэшвилл» — «Лос-Анджелес» 5:3

    «Нэшвилл Предаторз» дома обыграл «Лос-Анджелес Кингз» — 5:3 (0:0, 2:3, 3:0).

    Хет-триком в составе победителей отметился Калле Йернкрок.

    Форвард «Кингз» Илья Ковальчук очков не набрал и окончил матч с показателем «-2».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нэшвилл» — «Лос-Анджелес» — 5:3 (0:0, 2:3, 3:0)
    Голы: Террис — 4 (бол., Эллис, Йоси), 23:18 — 1:0. Томпсон — 1 (Тоффоли, Кемпе), 25:55 — 1:1. Копитар — 5 (Браун), 26:14 — 1:2. Ярнкрок — 4 (Эллис), 28:05 — 2:2. Иафалло — 4 (Копитар, Маззин), 30:15 — 2:3. Ярнкрок — 5 (бол., Йоси, Сиссонс), 45:44 — 3:3. Ярнкрок — 6 (мен.), 51:54 — 4:3. Бонино — 2 (п.в., Уотсон, Сиссонс), 59:03 — 5:3Вратари: Ринне — Петерсен (58:26 — 59:03, 59:16)Штраф: 8 — 10Броски: 43 (14+12+17) — 28 (12+9+7)

    «Нэшвилл» лидирует на Западе (29 очков), «Лос-Анджелес» идет 15-м (13 очков).

    «Нэшвилл» — «Лос-Анджелес» 5:3

    «Калгари» — «Эдмонтон» 4:2

    «Калгари Флэймз» одержал волевую победу над «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0).

    К 37-й минуте гости вели 2:0 после точных бросков Алекса Чьяссона и Коннора Макдэвида, однако еще до второго перерыва Дереку Райану удалось отыграть одну шайбу, а в заключительной трети матча Шон Монахан и Элиас Линдхольм еще по разу огорчили Микку Коскинена.

    Окончательный результат установил Линдхольм, поразивший пустые ворота.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Калгари Флэймз» (Калгари) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
    Голы: Чейссон — 7 (мен., Ларссон), 2:29 — 0:1. Макдэвид — 11 (бол., Драйзайтль), 23:49 — 0:2. Райан — 2 (бол., Беннетт, Хэнифин), 36:23 — 1:2. Монахэн — 10 (Хэмоник, Годро), 42:40 — 2:2. Линдхольм — 10 (Хэнифин, Монахэн), 49:10 — 3:2. Линдхольм — 11 (п.в., Хэмоник), 59:18 — 4:2Вратари: Риттих — Коскинен (58:26 — 59:18)Штраф: 15 — 41Броски: 37 (9+10+18) — 26 (9+12+5)

    «Калгари» занимает восьмое место в Западной конференции (21 очко), а «Эдмонтон» — десятое (19 очков).

    «Сан-Хосе» — «Сент-Луис» 4:0

    «Сан-Хосе Шаркс» в домашнем матче разгромил «Сент-Луис Блюз» со счетом 4:0 (0:0, 3:0, 1:0).

    Дубль в составе победителей оформил Джо Павелски, еще по шайбе забросили Эрик Карлссон и Эвандер Кейн.

    Голкипер Аарон Делл оформил шат-аут, отразив 30 бросков по своим воротам.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
    Голы: Э. Карлссон — 1 (бол., Кутюр, Кейн), 23:34 — 1:0. Павелски — 12 (Майер, Кутюр), 26:31 — 2:0. Кейн — 7 (Э. Карлссон, Суомела), 27:45 — 3:0. Павелски — 13 (Кутюр, Майер), 51:59 — 4:0Вратари: Делл — ДжонсонШтраф: 2 — 4Броски: 29 (14+13+2) — 30 (9+10+11)

    В турнирной таблице Западной конференции «Сан-Хосе» занимает четвертое место (23 очка), а «Сент-Луис» — 13-е (17 очков). 0

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