НХЛ. Три передачи Панарина, очередное поражение «Питтсбурга»

«Миннесота» — «Баффало» 2:3
«Миннесота Уайлд» на домашней арене потерпела поражение от «Баффало Сэйбрз» со счетом 2:3 (2:1, 0:0, 0:2).
Победную шайбу в ворота «Уайлд» за 90 секунд до финальной сирены забросил Джейсон Поменвиль.
Двумя баллами за результативность в составе «Сэйбрз» отметились Расмус Далин (1+1), Джейк Маккейб (1+1) и Джек Айкел (0+2).
«Баффало» одержал пятую победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции (26 очков). «Миннесота» располагается на второй строчке на Западе (26 очков).
«Ванкувер» — «Монреаль» 2:3
«Монреаль Канадиенс» в гостях обыграл «Ванкувер Кэнакс» — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1).
Победную для «Канадиенс» шайбу на 58-й минуте забросил Джонатан Друен.
Российский форвард хозяев Николай Голдобин отметился результативной передачей.
«Монреаль» занимает шестое место в Восточной конференции (25 очков). «Ванкувер» идет седьмым на Западе (22 очка).
«Каролина» — «Коламбус» 1:4
«Коламбус Блю Джекетс» на выезде переиграл «Каролину Харрикейнз» со счетом 4:1 (1:0, 3:1, 0:0).
Главным героем встречи стал форвард «Блю Джекетс» Кэм Аткинсон, который оформил хет-трик. Тремя результативными передачами отметился россиянин Артемий Панарин. Голкипер гостей Сергей Бобровский совершил 30 сэйвов.
Единственную шайбу «Харрикейнз» забросил Себастьян Ахо.
«Коламбус» занимает третье место в Восточной конференции (26 очков), а «Каролина» — 13-е (19 очков).
«Оттава» — «Питтсбург» 6:4
«Оттава Сенаторз» при поддержке родных трибун выиграла у «Питтсбург Пингвинз» — 6:4 (3:1, 2:0, 1:3).
Лучшими в составе победителей стали Марк Стоун и Мэтт Дюшейн, оформившие по дублю.
У проигравших Евгений Малкин сделал две результативные передачи.
«Пингвины» проиграли восемь из последних девяти матчей в НХЛ и опустили на последнее место Восточной конференции (17 очков). «Оттава» расположилась на десятой строчке (21 очко).
«Рейнджерс» — «Флорида» 4:2
«Нью-Йорк Рейнджерс» на домашней арене разобрался с «Флоридой Пантерз» — 4:2 (2:2, 1:0, 1:0).
Самым результативным игроком встречи стал нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер, набравший 3 (1+2) очка. Заброшенной шайбой отметился Владислав Наместников.
На счету форварда «Флориды» Майка Хоффмана 2 (1+1) очка, в моменте с голом ему ассистировал Евгений Дадонов.
В турнирной таблице Восточной конференции «Рейнджерс» занимают восьмое место (22 очка), а «Флорида» — 15-е (17 очков).
«Аризона» — «Бостон» 1:2
«Бостон Брюинз» на выезде нанес поражение «Аризоне Койотс» со счетом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).
Уже на 2-й минуте счет открыл форвард «Брюинз» Якоб Форсбакка-Карлссон, для которого эта шайба стала первой в НХЛ. Спустя полторы минуты Джейк Дебраск довел преимущество гостей до двух шайб.
Итоговый результат установил нападающий «Койотс» Винсент Хиностроза в середине второго периода.
«Бостон» занимает пятое место на Востоке (25 очков), «Аризона» — 11-я на Западе (19 очков).
«Нэшвилл» — «Лос-Анджелес» 5:3
«Нэшвилл Предаторз» дома обыграл «Лос-Анджелес Кингз» — 5:3 (0:0, 2:3, 3:0).
Хет-триком в составе победителей отметился Калле Йернкрок.
Форвард «Кингз» Илья Ковальчук очков не набрал и окончил матч с показателем «-2».
«Нэшвилл» лидирует на Западе (29 очков), «Лос-Анджелес» идет 15-м (13 очков).
«Калгари» — «Эдмонтон» 4:2
«Калгари Флэймз» одержал волевую победу над «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0).
К 37-й минуте гости вели 2:0 после точных бросков Алекса Чьяссона и Коннора Макдэвида, однако еще до второго перерыва Дереку Райану удалось отыграть одну шайбу, а в заключительной трети матча Шон Монахан и Элиас Линдхольм еще по разу огорчили Микку Коскинена.
Окончательный результат установил Линдхольм, поразивший пустые ворота.
«Калгари» занимает восьмое место в Западной конференции (21 очко), а «Эдмонтон» — десятое (19 очков).
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис» 4:0
«Сан-Хосе Шаркс» в домашнем матче разгромил «Сент-Луис Блюз» со счетом 4:0 (0:0, 3:0, 1:0).
Дубль в составе победителей оформил Джо Павелски, еще по шайбе забросили Эрик Карлссон и Эвандер Кейн.
Голкипер Аарон Делл оформил шат-аут, отразив 30 бросков по своим воротам.
В турнирной таблице Западной конференции «Сан-Хосе» занимает четвертое место (23 очка), а «Сент-Луис» — 13-е (17 очков). 0