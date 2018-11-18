НХЛ. Три передачи Панарина, очередное поражение «Питтсбурга»

«Миннесота» — «Баффало» 2:3

«Миннесота Уайлд» на домашней арене потерпела поражение от «Баффало Сэйбрз» со счетом 2:3 (2:1, 0:0, 0:2).

Победную шайбу в ворота «Уайлд» за 90 секунд до финальной сирены забросил Джейсон Поменвиль.

Двумя баллами за результативность в составе «Сэйбрз» отметились Расмус Далин (1+1), Джейк Маккейб (1+1) и Джек Айкел (0+2).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Баффало» — 2:3 (2:1, 0:0, 1:2) Голы: 1:0 — Паризе — 04:00 (5x5), 2:0 — Дамба (Нидеррайтер, Койву) — 07:45 (5x4), 2:1 — Маккейб (Далин, Окпосо) — 14:52 (5x5), 2:2 — Далин (Айкел, Поменвиль) — 52:58 (5x5), 2:3 — Поменвиль (Айкел, Маккейб) — 58:30 (5x5)Вратари: Дубник — УлльмаркБроски: 39 (18+12+9) — 29 (9+11+9)Штраф: 2 (2+0+0) — 6 (6+0+0)

«Баффало» одержал пятую победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции (26 очков). «Миннесота» располагается на второй строчке на Западе (26 очков).

«Миннесота» — «Баффало» 2:3

«Ванкувер» — «Монреаль» 2:3

«Монреаль Канадиенс» в гостях обыграл «Ванкувер Кэнакс» — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1).

Победную для «Канадиенс» шайбу на 58-й минуте забросил Джонатан Друен.

Российский форвард хозяев Николай Голдобин отметился результативной передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Монреаль» — 2:3 (0:0, 1:1, 1:2) Голы: 0:1 — Татар (Питри) — 28:07 (5x5), 1:1 — Дель Зотто (Руссель, Мотт) — 36:13 (5x5), 2:1 — Петтерссон (Хаттон, Голдобин) — 50:09 (5x4), 2:2 — Шоу (Доми, Друен) — 51:41 (5x5), 2:3 — Друен (Дано, Галлахер) — 57:16 (5x4)Вратари: Маркстрем — ПрайсБроски: 38 (10+9+19) — 31 (9+9+13)Штраф: 6 (2+2+2) — 8 (4+0+4)

«Монреаль» занимает шестое место в Восточной конференции (25 очков). «Ванкувер» идет седьмым на Западе (22 очка).

«Ванкувер» — «Монреаль» 2:3

«Каролина» — «Коламбус» 1:4

«Коламбус Блю Джекетс» на выезде переиграл «Каролину Харрикейнз» со счетом 4:1 (1:0, 3:1, 0:0).

Главным героем встречи стал форвард «Блю Джекетс» Кэм Аткинсон, который оформил хет-трик. Тремя результативными передачами отметился россиянин Артемий Панарин. Голкипер гостей Сергей Бобровский совершил 30 сэйвов.

Единственную шайбу «Харрикейнз» забросил Себастьян Ахо.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Коламбус» — 1:4 (0:1, 1:3, 0:0) Голы: Аткинсон — 10 (Панарин, Дюбуа), 11:54 — 0:1. Аткинсон — 11 (Панарин), 21:57 — 0:2. Ахо — 6 (ван Римсдайк), 26:05 — 1:2. Веренски — 4 (Аткинсон, Панарин), 27:22 — 1:3. Аткинсон — 12 (бол., Веннберг, Дюбуа), 31:20 — 1:4Вратари: Дарлинг — БобровскийШтраф: 10 — 6Броски: 31 (9+10+12) — 24 (8+11+5)

«Коламбус» занимает третье место в Восточной конференции (26 очков), а «Каролина» — 13-е (19 очков).

«Каролина» — «Коламбус» 1:4

«Оттава» — «Питтсбург» 6:4

«Оттава Сенаторз» при поддержке родных трибун выиграла у «Питтсбург Пингвинз» — 6:4 (3:1, 2:0, 1:3).

Лучшими в составе победителей стали Марк Стоун и Мэтт Дюшейн, оформившие по дублю.

У проигравших Евгений Малкин сделал две результативные передачи.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Питтсбург» — 6:4 (3:1, 2:0, 1:3) Голы: Летанг — 5 (бол., Кессел, Малкин), 11:59 — 0:1. Ткачак — 5 (Уайт), 14:33 — 1:1. Стоун — 8 (Шабо, Дзингел), 17:07 — 2:1. Дюшен — 7 (Бедкер, Батерсон), 18:50 — 3:1. Стоун — 9 (мен.), 36:35 — 4:1. Сиси — 4 (Дюшен, Дзингел), 37:21 — 5:1. Астон-Ризе — 1, 42:20 — 5:2. Каллен — 2 (Раст, Дж. Джонсон), 45:34 — 5:3. Дюшен — 8 (Батерсон, Бедкер), 49:05 — 6:3. Хернквист — 8 (Кессел, Малкин), 56:56 — 6:4Вратари: Андерсон — Мюррей (Десмит, 20:00, 55:59 — 56:56, 57:46)Штраф: 10 — 8Броски: 25 (10+8+7) — 35 (11+9+15)

«Пингвины» проиграли восемь из последних девяти матчей в НХЛ и опустили на последнее место Восточной конференции (17 очков). «Оттава» расположилась на десятой строчке (21 очко).

«Оттава» — «Питтсбург» 6:4

«Рейнджерс» — «Флорида» 4:2

«Нью-Йорк Рейнджерс» на домашней арене разобрался с «Флоридой Пантерз» — 4:2 (2:2, 1:0, 1:0).

Самым результативным игроком встречи стал нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер, набравший 3 (1+2) очка. Заброшенной шайбой отметился Владислав Наместников.

На счету форварда «Флориды» Майка Хоффмана 2 (1+1) очка, в моменте с голом ему ассистировал Евгений Дадонов.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Флорида» — 4:2 (2:2, 1:0, 1:0) Голы: Хитил — 3 (Хэйс, Крайдер), 3:03 — 1:0. Хоффман — 8 (Дадонов, Барков), 4:40 — 1:1. Экблад — 3 (бол., Матесон, Хоффман), 10:11 — 1:2. Смит — 2 (Андерссон, Крайдер), 11:49 — 2:2. Наместников — 2 (Зибанежад), 22:37 — 3:2. Крайдер — 11 (бол., Пионк, Лундквист), 47:56 — 4:2Вратари: Лундквист — Луонго (56:29)Штраф: 8 — 6Броски: 24 (12+5+7) — 41 (13+14+14)

В турнирной таблице Восточной конференции «Рейнджерс» занимают восьмое место (22 очка), а «Флорида» — 15-е (17 очков).

«Рейнджерс» — «Флорида» 4:2

«Аризона» — «Бостон» 1:2

«Бостон Брюинз» на выезде нанес поражение «Аризоне Койотс» со счетом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).

Уже на 2-й минуте счет открыл форвард «Брюинз» Якоб Форсбакка-Карлссон, для которого эта шайба стала первой в НХЛ. Спустя полторы минуты Джейк Дебраск довел преимущество гостей до двух шайб.

Итоговый результат установил нападающий «Койотс» Винсент Хиностроза в середине второго периода.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Бостон» — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) Голы: Форсбакка-Карлссон — 1 (Аккьяри), 1:12 — 0:1. Дебраск — 8 (Маршан), 2:45 — 0:2. Ричардсон — 6 (Хиностроза), 29:10 — 1:2Вратари: Кюмпер (58:32) — ГалакШтраф: 4 — 8Броски: 33 (10+11+12) — 23 (7+3+13)

«Бостон» занимает пятое место на Востоке (25 очков), «Аризона» — 11-я на Западе (19 очков).

«Аризона» — «Бостон» 1:2

«Нэшвилл» — «Лос-Анджелес» 5:3

«Нэшвилл Предаторз» дома обыграл «Лос-Анджелес Кингз» — 5:3 (0:0, 2:3, 3:0).

Хет-триком в составе победителей отметился Калле Йернкрок.

Форвард «Кингз» Илья Ковальчук очков не набрал и окончил матч с показателем «-2».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Лос-Анджелес» — 5:3 (0:0, 2:3, 3:0) Голы: Террис — 4 (бол., Эллис, Йоси), 23:18 — 1:0. Томпсон — 1 (Тоффоли, Кемпе), 25:55 — 1:1. Копитар — 5 (Браун), 26:14 — 1:2. Ярнкрок — 4 (Эллис), 28:05 — 2:2. Иафалло — 4 (Копитар, Маззин), 30:15 — 2:3. Ярнкрок — 5 (бол., Йоси, Сиссонс), 45:44 — 3:3. Ярнкрок — 6 (мен.), 51:54 — 4:3. Бонино — 2 (п.в., Уотсон, Сиссонс), 59:03 — 5:3Вратари: Ринне — Петерсен (58:26 — 59:03, 59:16)Штраф: 8 — 10Броски: 43 (14+12+17) — 28 (12+9+7)

«Нэшвилл» лидирует на Западе (29 очков), «Лос-Анджелес» идет 15-м (13 очков).

«Нэшвилл» — «Лос-Анджелес» 5:3

«Калгари» — «Эдмонтон» 4:2

«Калгари Флэймз» одержал волевую победу над «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0).

К 37-й минуте гости вели 2:0 после точных бросков Алекса Чьяссона и Коннора Макдэвида, однако еще до второго перерыва Дереку Райану удалось отыграть одну шайбу, а в заключительной трети матча Шон Монахан и Элиас Линдхольм еще по разу огорчили Микку Коскинена.

Окончательный результат установил Линдхольм, поразивший пустые ворота.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари Флэймз» (Калгари) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) Голы: Чейссон — 7 (мен., Ларссон), 2:29 — 0:1. Макдэвид — 11 (бол., Драйзайтль), 23:49 — 0:2. Райан — 2 (бол., Беннетт, Хэнифин), 36:23 — 1:2. Монахэн — 10 (Хэмоник, Годро), 42:40 — 2:2. Линдхольм — 10 (Хэнифин, Монахэн), 49:10 — 3:2. Линдхольм — 11 (п.в., Хэмоник), 59:18 — 4:2Вратари: Риттих — Коскинен (58:26 — 59:18)Штраф: 15 — 41Броски: 37 (9+10+18) — 26 (9+12+5)

«Калгари» занимает восьмое место в Западной конференции (21 очко), а «Эдмонтон» — десятое (19 очков).

«Сан-Хосе» — «Сент-Луис» 4:0

«Сан-Хосе Шаркс» в домашнем матче разгромил «Сент-Луис Блюз» со счетом 4:0 (0:0, 3:0, 1:0).

Дубль в составе победителей оформил Джо Павелски, еще по шайбе забросили Эрик Карлссон и Эвандер Кейн.

Голкипер Аарон Делл оформил шат-аут, отразив 30 бросков по своим воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) Голы: Э. Карлссон — 1 (бол., Кутюр, Кейн), 23:34 — 1:0. Павелски — 12 (Майер, Кутюр), 26:31 — 2:0. Кейн — 7 (Э. Карлссон, Суомела), 27:45 — 3:0. Павелски — 13 (Кутюр, Майер), 51:59 — 4:0Вратари: Делл — ДжонсонШтраф: 2 — 4Броски: 29 (14+13+2) — 30 (9+10+11)

В турнирной таблице Западной конференции «Сан-Хосе» занимает четвертое место (23 очка), а «Сент-Луис» — 13-е (17 очков). 0