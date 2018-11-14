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    Молодежная сборная России вышла вперед в Суперсерии

    Сборная России Сборная Канады
    Молодежная сборная России U-20 продолжила ежегодную серию матчей со сборными канадских юниорских лиг.

    Молодежная сборная России вышла вперед в Суперсерии
    Молодежная сборная России вышла вперед в Суперсерии
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    В пятой встрече подопечные Валерия Брагина разгромили сборную юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) — 5:1 (2:1, 1:0, 2:0).

    В составе россиян шайбы забросили Никита Шашков, Иван Муранов, Артем Галимов, Кирилл Слепец и Иван Чехович. У канадцев отличился Джозеф Пьер-Оливье.

    Россияне вышли вперед в серии — 3:2.

    Шестой и заключительный матч серии пройдет в Драммондвиле в ночь с четверга на пятницу. Для итоговой победы россиянам достаточно не проиграть в основное время.

    Суперсерия молодежных сборных. CIBC Canada Russia Series
    Россия — Сборная лиги Квебека — 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)
    Голы: Шашков (Колтыгин, Муранов), 3:04 — 1:0. Жозеф (Гуэ, Эрве-Пинар), 6:48 — 1:1. Муранов (Шашков, Колтыгин), 15:58 — 2:1. Завгородний (Хаванов, Чехович), 37:58 — 3:1. Слепец (Марушев), 50:59 — 4:1. Чехович (Хованов), 51:52 — 5:1Вратари: Кочетков — УэлшБроски: 17-34Счет в серии: 3-2 (очки — 9-6)
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