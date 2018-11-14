Молодежная сборнаяпродолжила ежегодную серию матчей со сборными канадских юниорских лиг.

Молодежная сборная России вышла вперед в Суперсерии LiveSport.Ru 1000 Фрибет для всех Забрать!

В пятой встрече подопечные Валерия Брагина разгромили сборную юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) — 5:1 (2:1, 1:0, 2:0).

В составе россиян шайбы забросили Никита Шашков, Иван Муранов, Артем Галимов, Кирилл Слепец и Иван Чехович. У канадцев отличился Джозеф Пьер-Оливье.

Россияне вышли вперед в серии — 3:2.

Шестой и заключительный матч серии пройдет в Драммондвиле в ночь с четверга на пятницу. Для итоговой победы россиянам достаточно не проиграть в основное время.