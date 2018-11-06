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    «Северсталь» уступила «Йокериту»

    КХЛ Северсталь Йокерит
    Череповцкая «Северсталь» потерпела домашнее поражение во встрече с финским «Йокеритом» (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Йокерит»
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    В составе победителей отличились Виктор Лёв, Мика Ниема, Макс Вярн и Марко Анттилы.

    Подопечные Александра Гулявцева проиграли в четвёртом матче подряд, «джокеры» прервали неудачную серию из трёх поражений.

    «Северсталь» занимает предпоследнее место Западной конференции, финнский клуб занимает третью строчку.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Йокерит» (Хельсинки) — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
    Голы: Лев — 3 (Маннинен, Леписто), 18:14 — 0:1. Ниеми — 5 (Мяки, Йормакка), 32:30 — 0:2. Вярн — 1 (Мозес, Леписто), 38:43 — 0:3. Анттила — 9 (Кивисте, Мяки), 50:37 — 0:4Вратари: Фурх (Магарилов, 40:00) — КалныньшБроски: 22 (10+7+5) — 26 (11+6+9)Штраф: 8 — 10
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