«Северсталь» уступила «Йокериту»

«Йокерит»
twitter.com/jokerithc/
В составе победителей отличились Виктор Лёв, Мика Ниема, Макс Вярн и Марко Анттилы.
Подопечные Александра Гулявцева проиграли в четвёртом матче подряд, «джокеры» прервали неудачную серию из трёх поражений.
«Северсталь» занимает предпоследнее место Западной конференции, финнский клуб занимает третью строчку.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Йокерит» (Хельсинки) — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Голы: Лев — 3 (Маннинен, Леписто), 18:14 — 0:1. Ниеми — 5 (Мяки, Йормакка), 32:30 — 0:2. Вярн — 1 (Мозес, Леписто), 38:43 — 0:3. Анттила — 9 (Кивисте, Мяки), 50:37 — 0:4Вратари: Фурх (Магарилов, 40:00) — КалныньшБроски: 22 (10+7+5) — 26 (11+6+9)Штраф: 8 — 10