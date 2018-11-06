Молодежная сборная России проиграла в первом матче Суперсерии

Хоккеисты молодежной сборной России
ФХР
У победителей встречи голами отметились Дилан Козенс и Джорджи Беллерив, а у россиян единственную шайбу забросил Павел Шэн.
Повторный матч с командой Тима Хантера состоится завтра, 7 ноября, начало встречи — в 06:00 по мск.
Суперсерия проводится с 2003 года, российские хоккеисты трижды одерживали в ней победу (2010, 2012, 2014).
Суперсерия молодежных сборных. CIBC Canada Russia Series
Сборная WHL — Россия России — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Козенс — 1 (Ву, Девар), 14:00 — 1:0. Шэн — 1 (Старков, Яремчук), 14:26 — 1:1. Беллерив — 1 (Лисон, Фикс-Волански), 50:31 — 2:1Вратари: Скотт — Тарасов