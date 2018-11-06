Молодежная сборная России проиграла в первом матче Суперсерии

(игроки не старше 20 лет) проиграла сборной Западной лиги(WHL) в первом матче Суперсерии со счетом 1:2 (1:1, 0:0, 0:1).

У победителей встречи голами отметились Дилан Козенс и Джорджи Беллерив, а у россиян единственную шайбу забросил Павел Шэн.

Повторный матч с командой Тима Хантера состоится завтра, 7 ноября, начало встречи — в 06:00 по мск.

Суперсерия проводится с 2003 года, российские хоккеисты трижды одерживали в ней победу (2010, 2012, 2014).