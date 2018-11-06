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    Молодежная сборная России проиграла в первом матче Суперсерии

    Сборная России Сборная Канады
    Молодежная сборная России (игроки не старше 20 лет) проиграла сборной Западной лиги Канады (WHL) в первом матче Суперсерии со счетом 1:2 (1:1, 0:0, 0:1).

    Хоккеисты молодежной сборной России
    Хоккеисты молодежной сборной России
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    У победителей встречи голами отметились Дилан Козенс и Джорджи Беллерив, а у россиян единственную шайбу забросил Павел Шэн.

    Повторный матч с командой Тима Хантера состоится завтра, 7 ноября, начало встречи — в 06:00 по мск.

    Суперсерия проводится с 2003 года, российские хоккеисты трижды одерживали в ней победу (2010, 2012, 2014).

    Суперсерия молодежных сборных. CIBC Canada Russia Series
    Сборная WHL — Россия России — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Козенс — 1 (Ву, Девар), 14:00 — 1:0. Шэн — 1 (Старков, Яремчук), 14:26 — 1:1. Беллерив — 1 (Лисон, Фикс-Волански), 50:31 — 2:1Вратари: Скотт — Тарасов
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