«Спартак» одолел «Динамо» в московском дерби

«Динамо» — «Спартак»
ХК «Спартак»
Гости выиграли со счетом 2:1.
На 18-й минуте гостей вывел вперед нападающий Роберт Ганзл. Во втором периоде Игорь Макаров счет сравнял, но на 51-й минуте Каспарс Даугавиньш принес «Спартаку» победу.
«Спартак», набрав 28 очков, идет пятым на Западе. У «Динамо» — 21 очко и девятая строчка.
Стоит отметить, что «Спартак» обыграл «Динамо» в шестой раз подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Голы: Ганзл — 6 (Никонцев), 17:30 — 0:1. Макаров — 1 (бол., Шипачев, Кагарлицкий), 44:46 — 1:1. Даугавиньш — 7 (бол., Кулик, Калинин), 50:33 — 1:2Вратари: Бочаров (58:30) — ГудачекШтраф: 8-14Броски: 41 (15+11+15) — 19 (7+7+5)