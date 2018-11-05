«Спартак» одолел «Динамо» в московском дерби

одержал выездную победу надв московском дерби в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Гости выиграли со счетом 2:1.

На 18-й минуте гостей вывел вперед нападающий Роберт Ганзл. Во втором периоде Игорь Макаров счет сравнял, но на 51-й минуте Каспарс Даугавиньш принес «Спартаку» победу.

«Спартак», набрав 28 очков, идет пятым на Западе. У «Динамо» — 21 очко и девятая строчка.

Стоит отметить, что «Спартак» обыграл «Динамо» в шестой раз подряд.