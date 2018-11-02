Воробьев: СКА пропустил необязательные голы

Главный тренер СКАподелился впечатлениями после матча регулярного чемпионата КХЛ против(3:2).

«Первый период был хороший. Во втором пропустили необязательные голы, которые разберем. В третьем ребята сыграли на морально-волевых качествах, перешли на игру в три звена и вытащили матч.

Сыграет ли Дацюк с ЦСКА? Пара дней еще есть сейчас, пока рано говорить, сыграет он или нет.

Звено Бывальцева может начать в таком же сочетании Евротур, вероятность такая есть. Почему не ставим вместе Бывальцева и Ли? Они играли в Хабаровске вместе, а здесь они играют по отдельности», — приводит слова тренера клубная пресс-служба. 0