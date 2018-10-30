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    «Трактор» уверенно разобрался со «Спартаком»

    КХЛ Трактор Спартак
    Челябинский «Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл московский «Спартак» со счетом 4:1 (3:0, 1:1, 0:0).

    «Трактор» — «Спартак»
    «Трактор» — «Спартак»
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    В первом периоде хозяева отличились трижды усилиями Александра Рыбакова, Игоря Полыгалова и Райана Стоу.

    Во втором игровом отрезке соперники обменялись заброшенными шайбами. Их авторами стали Анатолий Никонцев и Антон Глинкин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Спартак» (Москва) — 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)
    Голы: Рыбаков — 3 (Хлыстов, Кокуев), 2:16 — 1:0. Полыгалов — 7 (бол., Глинкин, Кравцов), 15:17 — 2:0. Стоа — 4 (Энлунд, Бэйлен), 17:59 — 3:0. Никонцев — 6 (Кутейкин, Трунев), 26:26 — 3:1. Глинкин — 2 (бол., Никитин, Рыбаков), 28:11 — 4:1Вратари: Демченко — Гудачек (Трушков, 20:00)Штраф: 8 — 12Броски: 21 (12+4+5) — 41 (11+13+17)

    Подопечные Алексея Тертышного прервали серию из трех поражений кряду и занимают десятое место в Восточной конференции (21 очко). «Спартак» идет шестым на Западе (24 очка). 0

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