ЦСКА поиздевался над «Слованом», забросив девять шайб

Игроки ЦСКА
ЦСКА
«Армейцы» забросили в ворота соперника девять безответных шайб.
Дубль у победителей оформил Линден Вей, по шайбе забросили Кирилл Капризов, Мэт Робинсон, Андрей Светлаков, Сергей Андронов, Максим Шалунов, Янник Хансен и Антон Слепышев.
Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон в пятый раз в сезоне сохранил свои ворота сухими.
ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 36 очков в 22 матчах. «Слован» (18 очков в 23 поединках) идет девятым.
«Слован» (Братислава) — ЦСКА (Москва) — 0:9 (0:4, 0:3, 0:2)
КХЛ. Регулярный чемпионат
Голы: Вей — 4 (Дальбек), 0:26 — 0:1. Капризов — 10 (Вей, Робинсон), 3:00 — 0:2. Робинсон — 2 (Хансен, Андронов), 6:44 — 0:3. Светлаков — 2 (мен., Телегин), 9:07 — 0:4. Андронов — 5 (Хансен, Калинин), 21:08 — 0:5. Шалунов — 7 (Окулов, Дальбек), 33:31 — 0:6. Вей — 5 (Григоренко), 33:48 — 0:7. Хансен — 1 (мен.), 45:40 — 0:8. Слепышев — 3 (Григоренко, Марченко), 54:20 — 0:9Вратари: Чильяк (Штепанек, 13:16) — ЮханссонШтраф: 10 — 16Броски: 32 (16+8+8) — 39 (13+16+10)