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    «Спартак» уволил главного тренера

    КХЛ Спартак
    Вадим Епанчинцев покинул пост главного тренера московского «Спартака», сообщает «Р-Спорт».

    Вадим Епанчинцев
    Вадим Епанчинцев
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    В субботу на домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Слована» руководить столичной командой будут генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов и тренер команды Игорь Уланов.

    Накануне «Спартак» проиграл дома рижскому «Динамо» (2:3). Это поражение стало седьмым в последних девяти матчах.

    В нынешнем сезоне «Спартак» одержал восемь побед в 19 матчах регулярного чемпионата и занимает седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ.

    Епанчинцев возглавил «Спартак» перед сезоном-2017/18, и под его руководством красно-белые впервые с 2011 года попали в плей-офф, но в первом раунде Кубка Гагарина уступили ЦСКА со счетом 0:4 в серии. 0

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