«Спартак» уволил главного тренера

покинул пост главного тренера московского сообщает «Р-Спорт».

В субботу на домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Слована» руководить столичной командой будут генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов и тренер команды Игорь Уланов.

Накануне «Спартак» проиграл дома рижскому «Динамо» (2:3). Это поражение стало седьмым в последних девяти матчах.

В нынешнем сезоне «Спартак» одержал восемь побед в 19 матчах регулярного чемпионата и занимает седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ.

Епанчинцев возглавил «Спартак» перед сезоном-2017/18, и под его руководством красно-белые впервые с 2011 года попали в плей-офф, но в первом раунде Кубка Гагарина уступили ЦСКА со счетом 0:4 в серии. 0