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    «Барыс» забросил семь шайб рижскому «Динамо»

    КХЛ Барыс Динамо Рига
    Рижское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграло астанинскому «Барысу» — 3:7.

    «Барыс»
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    Дубль в составе победителей оформил Патрик Кормье, еще по шайбе забросили Кевин Даллман, Никита Михайлис, Даррен Диц, Кёртис Валк и Андре Петерссон.

    За рижан отличились Матиас Мюттюнен, Мэтью Майон и Кевин Кларк.

    Гости забросили пять шайб в первом периоде. Рижане произвели изменение на последнем рубеже после третьего пропущенного гола — место Тимура Билялова занял Кристерс Гудлевскис.

    Для казахстанской команды это третья победа подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Барыс» (Астана) — 3:7 (0:5, 2:0, 1:2)
    Голы: Кормье — 6 (Боченски, Петерссон), 0:39 — 0:1. Даллмэн — 3 (бол., Боченски, Блэкер), 2:41 — 0:2. Михайлис — 2 (Валк, Дитц), 12:52 — 0:3. Дитц — 4 (Валк), 13:45 — 0:4. Валк — 3 (бол., Даллмэн), 18:37 — 0:5. Мюттюнен — 5 (бол., Кларк, Виделль), 34:06 — 1:5. Майоне — 3 (бол., Дарзиньш, Виделль), 39:35 — 2:5. Кормье — 7 (Петерссон, Старченко), 46:52 — 2:6. Кларк — 2 (бол., Дарзиньш, Майоне), 48:33 — 3:6. Петерссон — 5 (п.в., Кормье), 56:01 — 3:7Вратари: Билялов (Гудлевскис, 12:52, 39:11 — 39:35, 47:12 — 48:33, 55:02 — 56:01) — КарлссонБроски: 32 (8+12+12) — 22 (12+4+6)Штраф: 10 — 10
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