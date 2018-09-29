«Барыс» забросил семь шайб рижскому «Динамо»

Рижскоев домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграло астанинскому— 3:7.

Дубль в составе победителей оформил Патрик Кормье, еще по шайбе забросили Кевин Даллман, Никита Михайлис, Даррен Диц, Кёртис Валк и Андре Петерссон.

За рижан отличились Матиас Мюттюнен, Мэтью Майон и Кевин Кларк.

Гости забросили пять шайб в первом периоде. Рижане произвели изменение на последнем рубеже после третьего пропущенного гола — место Тимура Билялова занял Кристерс Гудлевскис.

Для казахстанской команды это третья победа подряд.