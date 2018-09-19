ЦСКА уверенно переиграл «Куньлунь»

Московскийодержал победу над китайскимв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Шанхае, завершилась со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) в пользу гостей.

В первом точными бросками отметились стали Кирилл Капризов и Сергей Толчинский. В середине второго периода «армейцы» упрочили свое лидерство после того, как Никита Нестеров реализовал большинство.

Голкипер московского клуба Ларс Юханссон оформил первый «сухарь» в нынешнем сезоне, отразив 19 бросков.

ЦСКА занимает пятое место в Западной конференции (10 очков). «Куньлунь» идет 12-м на Востоке (5 очков).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь» (Пекин) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:2, 0:1, 0:0) Голы: Капризов — 4 (Григоренко), 6:38 — 0:1. Толчинский — 2 (Нестеров), 12:30 — 0:2. Нестеров — 2 (бол., Вей, Попов), 29:39 — 0:3Вратари: Налимов (57:30) — ЮханссонШтраф: 10 — 20Броски: 19 (5+5+9) — 22 (5+6+11)

«Амур» в домашнем матче регулярного чемпионата одержал победу над «Слованом» — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1).

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Михал Ржепик вывел гостей вперед, но хабаровскому клубу потребовалось менее трех минут, чтобы сравнять счет после точного броска Игоря Руденкова.

Во втором игровом отрезке Александр Горшков принес «Амуру» минимальный перевес, но на 49-й минуте Марио Лунтер в ближнем бою переиграл Евгения Аликина и восстановил паритет.

Победу «тиграм» принес точный выстрел Вячеслава Ушенина менее чем за полторы минуты до окончания третьего периода.

«Амур» — девятый в Восточной конференции (6 очков), «Слован» — десятый на Западе (6 очков).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Амур» (Хабаровск) — «Слован» (Братислава) — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) Голы: Ржепик — 5 (Тэйфф), 14:08 — 0:1. Руденков — 2, 16:34 — 1:1. Горшков — 2 (Пьянов, Корягин), 27:56 — 2:1. Лунтер — 1 (Лампер), 48:01 — 2:2. Вяч. Ушенин — 2, 58:39 — 3:2Вратари: Аликин — Чильяк (59:04)Штраф: 4 — 6Броски: 30 (9+13+8) — 32 (4+11+17)

«Адмирал» у себя дома потерпел поражение от рижского «Динамо» — 2:3 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1).

В основное время за хозяев отличились Василий Стрельцов и Александр Черников. Гости ответили шайбами Линуса Виделля и Мэтью Вайоне. Тот же Виделль реализовал решающий буллит в послематчевой серии.

«Адмирал» занимает десятое место в Восточной конференции (6 очков), рижское «Динамо» — третье на Западе (11 очков).