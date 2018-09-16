«Сибирь» рассталась с двумя хоккеистами

«Сибирь» на своем официальном сайте объявила о расставании с двумя хоккеистами.

Соглашение с нападающим Андреем Сигаревым расторгнуто по обоюдному согласию сторон, а с защитником Александром Макаровым — по инициативе клуба.

В этом сезоне 28-летний Макаров принял участие в одном матче новосибирской команды, сыграв 34 секунды с рижским «Динамо» и заработав показатель полезности «-1».

25-летний Сигарев также принял участие только в одном матче новосибирской команды. Андрей провел на льду 9 минут 21 секунду в игре с «Нефтехимиком», заработав показатель полезности «-1». 0