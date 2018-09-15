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    «Сибирь» назвала имя нового главного тренера

    Сибирь КХЛ
    «Сибирь» на своем официальном сайте объявила о назначении Александра Андриевского на пост главного тренера команды.

    Александр Андриевский
    Александр Андриевский
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    Соглашение новосибирского клуба с 50-летним белорусским специалистом рассчитано до конца сезона.

    Новый главный тренер будет представлен команде утром 16 сентября и выведет ее на ближайший домашний матч с нижегородским «Торпедо».

    «Разумеется, никого в клубе не устраивал неудовлетворительный спортивный результат, который "Сибирь" показала на старте сезона. В связи с этим необходимо было в срочном порядке принять меры для выхода команды из кризиса. Проанализировав причины неудачного старта, мы пришли к выводу, что для кардинального и скорейшего исправления ситуации потребуется замена главного тренера.

    На данном этапе это, безусловно тяжелое, но необходимое решение еще способно вернуть команду к решению спортивной задачи в текущем сезоне. Оценив имеющихся на текущий момент свободных специалистов, мы посчитали кандидатуру Александра Андриевского наиболее оптимальной для ХК "Сибирь", приняв во внимание предыдущий успешный опыт работы тренера в КХЛ, а также турнирные задачи и стратегию работы клуба.

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    • В то же время, хотели бы выразить благодарность предыдущему главному тренеру — Владимиру Владимировичу Юрзинову — за проделанную работу в ХК "Сибирь" и пожелать ему дальнейших успехов на тренерском поприще», — заявил генеральный менеджер клуба Кирилл Фастовский. 0

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